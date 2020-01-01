Странный гамма-всплеск не оправдал ожиданий астрономов

Это не то, как должны вести себя GRB.

Группе ученых удалось еще лучше изучить гамма-всплеск, самый драматический тип взрыва во Вселенной. Астрономы считают, что некоторые из этих взрывов происходят, когда массивная звезда - в пять или 10 раз больше массы нашего Солнца - взрывается, внезапно превращаясь в черную дыру.

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Гамма-всплески также могут возникать, когда два сверхплотных звездных трупа, называемые нейтронными звездами, сталкиваются, часто образуя черную дыру. И что удобно, гамма-всплеск, который ученые наблюдали в течение нескольких ночей в 2019 году, вероятно, произошел всего в 1 миллиард световых лет от Земли, относительно близко к этим драматическим событиям.

"Мы действительно сидели в первом ряду, когда произошел этот гамма-всплеск", - сказал в своем заявлении Эндрю Тейлор, физик из Deutsches Elektronen-Synchrotron (German Electron Synchrotron, или DESY) и соавтор новой статьи. "Мы могли наблюдать послесвечение в течение нескольких дней и до беспрецедентных энергий гамма-излучения".

Две космические обсерватории NASA, Ферми и Свифт, впервые обнаружили это событие, известное как GRB 190829A, потому что оно было обнаружено 29 августа 2019 года. Фейерверк пришел со стороны созвездия Эридан, большой полосы неба в Южном полушарии.

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Когда ученые, стоящие за новым исследованием, узнали об обнаружении гамма-всплесков, они мобилизовали в Намибии пять гамма-телескопов, получивших название High Energy Stereoscopic System (HESS). В течение трех ночей телескопы наблюдали взрыв в течение 13 часов, пытаясь понять, что произошло.

Благодаря этим наблюдениям ученые могли анализировать фотоны с гораздо более высокими энергиями, чем это возможно при более далеких гамма-всплесках.

"Это то, что так необычно в этом гамма-всплеске", - заявила в том же заявлении Эдна Руис-Веласко, астрофизик из Института ядерной физики Макса Планка в Гейдельберге и соавтор нового исследования. "Это произошло на нашем космическом заднем дворе, где фотоны очень высоких энергий не поглощались в столкновениях с фоновым светом на пути к Земле, как это происходит на больших расстояниях в космосе".

Во время этого анализа команда заметила, что модели рентгеновских лучей и гамма-лучей очень высоких энергий совпадают - чего ученые не ожидали, поскольку они считают, что разные явления вызывают два разных типа излучения.

Но до сих пор ученые наблюдали только четыре из этих ярких взрывов с поверхности Земли, поэтому они надеются, что новые инструменты и дополнительные наблюдения дадут им больше понимания деталей гамма-всплесков.

Напомним, ранее сообщалось, что планета X может быть гигантской иллюзией - ученые.