Гамма-лучи оказались в 10 раз более мощными, чем считалось возможным

Такого от нашей галактики не ожидали.

Астрономы обнаружили свет с высочайшей энергией, когда-либо виденный, втекающий из центра Млечного Пути. Были обнаружены сотни гамма-сигналов со сверхвысокими энергиями, причем самые мощные сигналы пересекали порог в пета-электронвольтах (ПэВ) - намного выше, чем это возможно в нашей галактике.

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Гамма-лучи - это самый энергичный тип электромагнитного излучения, выделяемый во время экстремальных событий, таких как сверхновые звезды, аннигиляция вещества и антивещества и активность таких объектов, как пульсары. Они часто обнаруживаются с энергиями в диапазоне гига-электровольт (ГэВ), но, как известно, иногда они превышают отметку в тераэлектронвольт (ТэВ), которая составляет 1000 ГэВ.

В 2019 году Крабовидная туманность украла корону из самых энергичных когда-либо обнаруженных гамма-лучей при энергии 100 ТэВ. Это считалось довольно близким к верхнему пределу того, как источники энергии могут когда-либо попасть в наш Млечный Путь, но теперь этот потолок полностью разрушен.

Астрономы, использующие Большую высокогорную обсерваторию атмосферных ливней (LHAASO) в Китае, теперь обнаружили гамма-лучи с энергией выше 1 ПэВ - это 1000 ТэВ, или в 10 раз выше, чем предполагаемый ранее максимум для нашей галактики.

Команда определила 530 фотонов сверхвысокой энергии из 12 источников с энергиями до 1 ПэВ. Самый высокий из них достигает поразительных 1,4 ПэВ, что делает его фотоном с самой высокой энергией из когда-либо наблюдавшихся. Команде удалось отследить это рекордное излучение до активной области звездообразования в созвездии Лебедя.

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Команда называет эти мощные ускорители космических частиц "ПэВатронами", хотя точно неизвестно, как фотоны могут быть ускорены до таких высоких энергий. Их точные источники еще не определены, но астрономы говорят, что они, похоже, связаны с образованием звезд, туманностями и / или остатками сверхновых. Дальнейшие наблюдения за такими объектами могут позволить ученым лучше понять происхождение космических лучей.

И это тоже только начало - LHAASO все еще строится, и эти открытия были сделаны при первом запуске наблюдений с использованием только половины массива обнаружения. Когда остальная часть предприятия подключится к сети, эти вопросы можно будет исследовать еще глубже.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали "адскую" спираль вокруг умирающей звезды.