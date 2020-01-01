Может быть жизнь: Марсоход обнаружил выброс метана на Красной планете

Группа ученых определила местоположение на Марсе загадочного источника метана - газа, чаще всего производимого микробами, и марсоход NASA Curiosity мог быть прямо над ним.

С тех пор, как марсоход в 2012 году сел в кратере Гейла на Марсе в 2012 году, метановые вспышки обнаруживались системой Curiosity шесть раз, но ученые не смогли найти их источник. Теперь, благодаря новому анализу, исследователи, возможно, проследили происхождение метанового выброса.

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Чтобы вычислить неизвестный источник метана, исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали частицы газа метана, разделив их на дискретные пакеты. Принимая во внимание скорость и направление ветра во время их обнаружения, команда проследила метан во времени до их возможных точек выброса. Сделав это для всех различных пиков обнаружения, они смогли триангулировать области, где наиболее вероятно находится источник метана, причем один из них находится всего в нескольких десятках километров от марсохода.

"[Результаты] указывают на область активного излучения к западу и юго-западу от марсохода Curiosity на дне северо-западного кратера", - написали исследователи в своей статье. "Это может вызвать совпадение, что мы выбрали место посадки для Curiosity, которое находится рядом с местом активного выброса метана".

Эта перспектива волнующая для ученых, так как почти все из метана в земной атмосфере имеет биологическое происхождение, по мнению исследователей, так что метан на Марсе может быть ключевым для нахождения указателем жизни на якобы пустынной планете.

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Даже если метан производится небиологическими процессами, это может указывать на геологическую активность, тесно связанную с наличием жидкой воды - жизненно важного ингредиента для процветания прошлой или настоящей жизни.

Curiosity обнаружил выбросы метана с помощью инструмента, называемого настраиваемым лазерным спектрометром, который способен обнаруживать следовые количества газа с концентрацией одной части на миллиард, или около щепотки соли, упавшей в олимпийский бассейн. Пики метана, которые привели команду к потенциальному источнику, были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард.

Предыдущие попытки сопоставить выбросы метана Curiosity с уровнями метана в атмосфере, обнаруженными орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства, потерпели неудачу. Это может означать, что в марсианской атмосфере есть метан, и TGO каким-то образом его не улавливает, или на Марсе нет атмосферного метана, а Curiosity припаркован прямо над местным источником.

Хотя мы до сих пор не знаем, происходит ли метан от крошечных форм жизни, обнаруживаемая продолжительность жизни метана составляет всего 330 лет, после чего он полностью разрушается под воздействием солнечного света. Это означает, что все, что произвело метан, могло производить его и сегодня. Следующей задачей ученых будет выяснить, что это такое.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход сфотографировал загадочный столб света на Красной планете.