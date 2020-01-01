В Швеции обнаружены скелеты младенцев-близнецов викингов

Что удивительно, их похоронили по христианскому обряду.

На этом снимке крупным планом показано одно из захоронений, найденных в гробницах в Швеции. Uppdrag arkeologi

В шведском городе Сигтуна были обнаружены семь гробниц викингов с хорошо сохранившимися скелетами, в том числе, возможно, младенцев-близнецов.

Археологи обнаружили внутри могил 1000-летние останки восьми человек - четырех взрослых и четырех детей; Скорее всего, они были викингами, обратившимися в христианство. "Христианский характер ныне раскопанных могил очевиден из-за того, как были выложены гробницы", - сказал Йохан Рунер, менеджер проекта Uppdrag arkeologi, компании по управлению культурными ресурсами, которая руководила раскопками на этом месте.

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По словам Рунера, большинство людей были похоронены на спине в положении восток-запад, тогда как людей, которые в то время следовали традиционным верованиям викингов в этом районе Швеции, как правило, кремировали.

Они также обнаружили отложения древесного угля и в некоторых случаях частично сгоревшие шкатулки, предполагая, что огненные ритуалы были задействованы как минимум в четырех захоронениях. "Такие явления довольно распространены в могилах времен христианских викингов, но ранее были довольно редки в Сигтуне", - сказал Рунер.

Каменные пирамиды из камней были также найдены на вершине четырех гробниц, одна из которых также была окружена каменным ящиком (камни, расположенные в форме коробки). "Эти особенности ранее неизвестны в городе Сигтуна", - сказал Рунер, отметив, что они распространены среди раннехристианских могил в этом районе Швеции, который расположен примерно в 37 км к северо-западу от Стокгольма.

Над могилой были найдены остатки каменной пирамиды из камней Uppdrag arkeologi

Археологи говорят, что в одной из гробниц могли находиться тела близнецов. "В одной гробнице было два очень маленьких ребенка, казалось бы, одного возраста", - сказал Рунер. Предварительная интерпретация команды состоит в том, что "в этой могиле есть трагический результат позднего выкидыша пары близнецов".

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В гробницах также было несколько интересных артефактов. Один человек был похоронен с "кожаным поясом с деталями из железа и позолоченного серебром медного сплава", а серебряные монеты были найдены у него во рту, сказал Рунер. Он добавил, что класть монеты в рот человека "является довольно распространенной практикой для христианских захоронений периода викингов в средней Швеции". Другая гробница содержит "красиво украшенный костяной гребешок", найденный в ящике, сказал Рунер.

Археологи обнаружили гробницы в конце апреля во время обследования местности, где планировалось построить дом. Археологи раскопали это место в мае и продолжают анализировать скелеты и артефакты. Ожидается, что остеолог осмотрит хорошо сохранившиеся скелеты осенью.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздали лицо женщины-викинга.

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