В Швеции нашли погребальную лодку викингов с драгоценностями

Находка сохранилась очень хорошо.

Сотни лет назад, на территории нынешней Норвегии, проживали тысячи скандинавских мореходов, которые сегодня известны как викинги. Их взгляды на мир и традиции сильно отличались от культуры других народов — например, они не боялись смерти и верили, что после кончины их души попадут в так называемую вальхаллу, и будут веселиться вместе с богами. Правители, и другие уважаемые мужчины, хоронились и отправлялись в «небесный дворец» на специальных погребальных лодках, которые украшались мечами, топорами и драгоценностями. Именно такой корабль недавно нашли шведские археологи — в нем также были найдены прекрасно сохранившиеся скелеты викинга и двух животных.

Найденный скелет hi-news.ru

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Найденных кораблей было два, однако исследователей заинтересовал только один — вместе с останками корабля, они нашли отлично сохранившиеся скелеты викинга, собаки и лошади. Рядом с ними лежали меч, копье и щит — вероятно, древние мореходы думали, что эти предметы пригодятся мертвецу в небесном царстве. Также археологи нашли горстку гвоздей, но они не играли никакой роли в погребении, а остались после сгоревшего корабля.

Подобные находки обычно встречаются в скандинавских странах, но они крайне редки. Это значит, что погребение с использованием кораблей предназначалось только для особо уважаемых воинов, а простые люди не были достойны такой чести. В последний раз археологи раскапывали погребальный корабль 50 лет назад, а за всю историю им удалось найти всего десяток таких кораблей.

Раскопки hi-news.ru

Новая находка считается уникальной, потому что ученым еще не удавалось найти настолько хорошо сохранившийся скелет викинга. Чтобы раскопать его, археологам потребовался целый месяц. По их расчетам, во время погребения тело человека было положено в заднюю часть корабля, а принесенные в жертву собака и лошадь располагались в носовой части.

Скелет лошади hi-news.ru

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Исследователям очень повезло, что они обнаружили тела только сейчас. Благодаря существующим сегодня технологиям, они смогут легко определить возраст викинга и причину его смерти. Возможно, древний воин погиб во время битвы, но также есть вероятность того, что его погубила страшная болезнь. Археологи также надеются узнать биографические данные о человеке: где он родился, где проживал и чем занимался.

Скелеты мужчины и животных, скорее всего, будут отправлены на лабораторную экспертизу. Остальные же находки, вроде меча, топора и украшений, станут экспонатами в Шведском историческом музее в Стокгольме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии нашли сокровища сбежавшего короля викингов.