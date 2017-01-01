В Швеции нашли самую старую луковицу

Луковице 1500 лет.

Шведские археологи обнаружили в поселении Сандби Борг на острове Эланд луковицу, которой полторы тысячи лет, рассказывает The Local. По мнению ученых, она свидетельствует о торговых связях островитян с Римской империей.

Остров Эланд находится в Балтийском море к юго-востоку от материковой Швеции. Он был обитаем еще в каменном веке; около десяти тысяч лет назад его населяли охотники-собиратели. Во время Великого переселения народов, с IV века, на острове начинают строить укрепленные поселения, обнесенные земляными валами и каменными стенами, в которых местные жители могли укрыться в случае внезапного нападения.

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Например, одно из поселений, Сандби Борг, построенное около 400 года, находилось на юго-востоке острова, рядом с современной деревней Сандби, было окружено крепостным валом высотой 4,5 метра, который защищал 53 строения — дома и хранилища для съестных припасов. В 2010 году в Сандби Борг начались археологические раскопки, которые продолжаются до сих пор. За эти годы археологи выяснили, что в поселении в V веке произошла резня, после которой оставшиеся жители его покинули. В первые годы исследователи нашли в домах золотые и серебряные украшения, а также несколько скелетов зарезанных людей, которые лежали там же, где их убили. Всего за время раскопок археологи нашли останки 14 человек, в том числе ребенка от двух до шести лет. В 2014 году здесь была найдена римская золотая монета, солид, датированная первой половиной V века, которая позволила уточнить датировку поселения. Тогда исследователи предположили, что жители Санди Борг могли стать жертвами резни из-за золота.

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Новой находкой стала частично сожженная луковица. Нечто, похожее на большой орех, обнаружили рядом с очагом в одном из домов. Сначала исследователи не могли понять, что это, и отправили находку на анализ в Государственный исторический музей. Уже там специалисты определили, что это луковица, на данный момент древнейшая в Скандинавии. Предыдущего рекордсмена нашли в Дании, но та луковица была на два столетия моложе.

"Это значит, что жители Эланда импортировали, в том числе, и еду", - рассказывает Хелена Виктор (Helena Victor), руководитель проекта. "В Скандинавии не использовали лук для готовки, зато его использовали в Римской империи. Я думаю, что его могли импортировать, и вероятно, считали какой-то экзотической пряностью".

Ранее на находящемся недалеко от Эланда острове Бьерке археологи обнаружили поместье строителя первой христианской церкви в Швеции. Предположительно, ее построили в начале IX века, после того, как миссионер, прибывший из Гамбурга, крестил местного наместника.