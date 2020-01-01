1000 литров Пепси vs Ментос в квартире: Эксперименты

Что произойдет с квартирой, если сделать такой безумный опыт?

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Блогеры из It's Mamix провели эксперимент: 1000 литров Пепси против Ментоса в квартире. А почему бы и нет? Им очень захотелось показать, какие разрушения будут происходить в квартире во время такого масштабного эксперимента.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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