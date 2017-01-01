Электрошокер против ванны с человеком: Эксперименты

Почувствует ли человек в ванне удар электрошокера?

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В этом видео блогеры из Live Today проверили, что будет если ударить электрошокером в ванную, наполненную водой с человеком.

Все действия в видео выполнены в профессиональных и контролируемых условиях, после тщательной подготовки и по предварительным расчетам. Не пытайтесь повторить самостоятельно!

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько мочи в обычном плавательном бассейне.