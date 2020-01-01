В тысячу раз массивнее обычной: К нам летит мегакомета

К счастью, она не должна подлететь слишком близко.

Гигантская комета, обнаруженная далеко в Солнечной системе, может быть в 1000 раз массивнее типичной кометы, что делает ее потенциально самой большой из когда-либо обнаруженных в наше время.

Объект официально назван C / 2014 UN271 или комета Бернардинелли-Бернштейна в честь его первооткрывателей, аспиранта Пенсильванского университета Педро Бернардинелли и астронома Гари Бернштейна.

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По оценкам астрономов, это ледяное тело имеет диаметр от 100 до 200 км, что делает его примерно в 10 раз больше типичной кометы. Однако эта оценка довольно приблизительна, поскольку комета находится далеко от Земли, и ее размер был рассчитан на основе того, сколько солнечного света она отражает. Комета приблизится к нашей планете в 2031 году, но даже тогда будет оставаться на значительном расстоянии.

“Мы имеем честь открыть, возможно, самую большую комету из когда-либо виденных - или, по крайней мере, больше, чем любая хорошо изученная комета - и поймали ее достаточно рано, чтобы люди могли наблюдать, как она эволюционирует по мере того, как она приближается и нагревается“, - сказал Бернштейн в июньском номере. 25 заявление Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда (NOIRLab).

Комета Бернардинелли-Бернштейна, впервые обнаруженная на архивных изображениях из Dark Energy Survey (Обзора темной энергии), сделанных в 2014 году, теперь расположена на эквивалентном расстоянии Урана, примерно в 20 астрономических единицах (а.е.) от Солнца (одна а.е. - это расстояние от Земли до Солнца - около 150 миллионов километров). Комета светит с блеском 20, что делает ее недоступной для телескопов большинства астрономов-любителей; для сравнения, большинство людей могут видеть объекты величиной 5 или 6 невооруженным глазом в темноте.

Существование кометы подтвердили при помощи телескопа DOE

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Когда в 2031 году комета приблизится к Земле, она все еще будет на расстоянии 11 а.е., что немного дальше, чем средняя орбита Сатурна от Солнца. Даже в этом случае любителям наблюдений за небом все равно придется использовать очень большие телескопы, чтобы увидеть это, заявил NSF.

Что делает комету Бернардинелли-Бернштейна такой особенной, помимо ее размера, так это тот факт, что она не посещала внутреннюю часть Солнечной системы в течение трех миллионов лет, примерно в ту же эпоху, когда знаменитый предок человека “Люси“ ходил по Земле. Комета возникла примерно в 40 000 а.е. от Солнца в Облаке Оорта, которое представляет собой огромную далекую область космоса, в которой, как считается, находятся триллионы комет.

Комета обнаружена во время сканирования архивных изображений исследования Dark Energy Survey, в котором используется 570-мегапиксельная ПЗС-матрица с широким полем зрения, установленная на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Основная цель обзора - нанести на карту 300 миллионов галактик в полосе ночного неба, но его наблюдения в глубоком космосе также дали несколько комет и транснептуновых объектов (TNO), которые представляют собой ледяные миры, вращающиеся вокруг Нептуна.

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Бернардинелли и Бернштейн заметили комету с помощью Национального центра суперкомпьютерных приложений и Fermilab, идентифицировав 800 TNO по данным архивных съемок. Хотя на изображениях кометы не было видно классического хвоста в период с 2014 по 2018 год, независимое наблюдение сети обсерватории Лас-Кумбрес в 2021 году (после того, как существование кометы стало достоянием общественности) показало, что теперь комета окружена газовой и пылевой комой.

“Астрономы подозревают, что может быть еще много неоткрытых комет такого размера, ожидающих в Облаке Оорта далеко за пределами Плутона и пояса Койпера“, - заявил NSF. “Считается, что эти гигантские кометы были рассеяны в далекие уголки Солнечной системы в результате миграции Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна в начале своей истории“.

В то время как запланированные кампании по наблюдению за кометами находятся на начальной стадии, типичное крупное событие обычно привлекает внимание крупнейших телескопов в космосе и во всем мире. К 2031 году несколько новых обсерваторий могут быть в сети, чтобы посмотреть на комету Бернардинелли-Бернштейна.

Напомним, ранее сообщалось, что на старом снимке увидели комету-убийцу Земли.

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