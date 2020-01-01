К Земле летит гигантская комета

Она может стать ярче, чем комета Хейла-Боппа в 1997 году.

Несколько лет были полны разочарований для астрономов. Кометы Atlas и Swan обещали незабываемое зрелище на небе, но распались по пути к Солнце. Но, похоже, в 2022 году нас ждет незабываемое зрелище.

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Комета C / 2017 K2 впервые была замечена в 2017 году и сфотографирована космическим телескопом Хаббл.

Три года спустя комета K2 все еще движется в нашем направлении, чтобы подлететь близко к Солнцу в декабре 2022 года. Астроном Кон Стоитсис наблюдал комету 23 и 24 мая и описал ее как “гигантскую“, “очень активную и яркую“, несмотря на то, что все еще находится на расстоянии почти 1,5 миллиарда километров от Солнца.

twitter.com/vivstoitsis

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Астрономы сравнили ее с гигантской кометой Хейла-Боппа, которая пролетела в 1997 году и считается одной из самых ярких и наиболее широко наблюдаемых комет современности. Тем не менее, еще слишком рано говорить о том, действительно ли K2 имеет такой же размер или будет сиять так же ярко, как комета Хейла-Боппа.

Независимо от этого, ученые будут с все большим интересом изучать космический снежный ком, чтобы в ближайшие месяцы составить более полную картину нашего хвостатого гостя.

Напомним, ранее сообщалось. что астрономы-любители сняли столкновение кометы с Юпитером.