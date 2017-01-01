Комета Невероятный Халк распалась на части

Комета больше не угрожает Земле.

Комета Невероятный Халк (C/2017 S3), которая, как пишет пресса, потенциально угрожает существованию нашей цивилизации, не только не несет опасности для нашей планеты, но перестала существовать еще несколько дней назад.

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Комета C/2017 S3 относится к числу гиперболических комет — то есть ее орбита разомкнута. Этот объект, единожды появившись во внутренних районах Солнечной системы, навсегда ее покинет. Но даже это единственное появление стало для кометы фатальным — не долетев до Солнца дистанции, примерно равной радиусу орбиты Земли, ядро кометы разрушилось, превратившись в рой обломков. Такое нередко происходит с кометами, которые впервые проникают во внутренние области Солнечной системы. Как правило, они разрушаются при прохождении перигелия, ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Но в случае с «Халком» это случилось намного раньше — до перигелия эта комета должна была добраться примерно 15 августа.

“Развал ядра произошел 15 июля, когда до перигелия ей оставалось 0,93 астрономической единицы. в телескоп это выглядит как резкое увеличение яркости, после чего начинается спад и обломки рассеиваются в пространстве“, — сказал астроном.