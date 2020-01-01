Смертельная жара в Америке обеспокоила экологов

Они снова заявляют о кризисе изменения климата.

В последние дни, когда Западная Канада и Соединенные Штаты переживают кризис, вызванный климатическими изменениями, для описания невиданных ранее температур использовались всевозможные превосходные степени. Так, в общине Литтон в Британской Колумбии температура достигла ошеломляющего уровня +49,5, три дня подряд побивая рекордные температурные рекорды.

Понятно, что люди шокированы и напуганы этими цифрами. Но должно ли это стать неожиданностью? Нет.

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Ученые предупреждали о связи между более продолжительными и более интенсивными явлениями жары и изменением климата на протяжении более 40 лет. Язык "нормалей" и "новых рекордов" стремительно теряет смысл.

Но представление о том, что человечество должно было знать или должно было что-то сделать с кризисом раньше - что нам должно быть стыдно за свое бездействие - бесполезно для борьбы с климатическим кризисом.

Итак, какой подход к информированию об изменении климата лучше и эффективнее?

Первое, что нужно сделать, это потратить больше времени на разговоры об изменении климата. В публичной сфере этот вопрос слишком мало обсуждается. Глобальное потепление - это самая большая чрезвычайная ситуация, с которой когда-либо сталкивалась планета, но никто не узнает об этом, читая или слушая новости.

В прошлом году статьи об изменении климата составляли всего 0,4 процента всех основных новостей вещания в США. В 2019 году он составил 0,7 процента . Даже в разгар беспрецедентной волны тепла, простирающейся от Калифорнии до Юкона, упоминания об изменении климата немногочисленны и редки.

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По иронии судьбы, одна из самых больших слепых зон связана с тем, как информация об этой проблеме доводится до сведения общественности.

Традиционный подход основан на так называемой "модели дефицита информации". Модель дефицита основана на предположении, что люди будут принимать меры в отношении изменения климата, если у них будет больше информации об этом.

Этот основанный на информации подход сформировал все виды коммуникации, от рекламы общественной безопасности, посвященной вождению в нетрезвом состоянии, до новостей о климате и других важных проблемах.

К сожалению, взаимосвязь между тем, насколько люди знают, и тем, как они действуют, не всегда линейна. Если сообщать больше фактов кому-то, кто очень политически мотивирован, чтобы игнорировать изменение климата, это не убедит их уделять больше внимания проблеме.

Изменение климата - это сложная история, чтобы понять ее. Это может показаться слишком большим, слишком пугающим и слишком сложным для исправления одним человеком. Информация, хотя и важна, не всегда достаточна.

Для взаимодействия с этой темой и, как следствие, политических действий, климатический кризис должен ощущаться личным, связанным, понятным и, что наиболее важно, разрешимым.

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Диаграммы и графики редко достигают этой цели. Восемьдесят три процента канадцев согласны с тем, что Земля становится теплее. Но только 47% считают, что изменение климата нанесет им лично вред.

Чтобы люди общались по вопросам климата, нам нужно больше обсуждать, как люди работают над его решением и как эти решения улучшают качество их жизни там, где они живут. Эти разговоры переносят абстрактную, нематериальную и пугающую тему в повседневную жизнь и заставляют ее решить.

Специалисты по экологическим коммуникациям уже давно указывали на чрезмерное использование сообщений о страхе вокруг изменения климата как на одну из основных проблем при привлечении общественности к этой теме.

Задача состоит в том, чтобы связать сообщения о страхе с информацией об эффективности, а именно о том, что люди на самом деле могут сделать, чтобы уменьшить страх. Комбинация страха и эффективности приводит к так называемому "контролю опасности", действиям по уменьшению опасности, в отличие от "контроля страха", действиям по подавлению страха.

В случае COVID-19 ощущение эффективности было очевидным: мытье рук, социальное дистанцирование, маскировка. В условиях изменения климата информация об эффективности становится гораздо менее очевидной, и с ней труднее работать.

Часто утверждают, что больше всего виноваты крупные источники выбросов, в частности производители ископаемого топлива, и они несут ответственность за ликвидацию беспорядка. The Guardian отмечает, что на 100 компаний приходится 71 процент выбросов.

Да, ясно, что миру нужно прекратить сжигать ископаемое топливо - нефть, газ и уголь. Но чтобы добиться этого, люди могут также показать примеры того, как выглядит про-экологическое поведение.

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Большинство коммуникаций, связанных с риском, строится на стандарте моральных предписаний - что человек должен или должен действовать, чтобы что-то сделать, или иначе. Например, знак в парке может говорить посетителям не кормить уток, потому что человеческая еда им вредна. И все же посетители продолжают кормить уток.

Вместо этого коммуникаторы должны полагаться на "описательные социальные нормы", описания поведения, которое другие, такие как они, уже делают и приносят им пользу.

В Соединенном Королевстве в 2015 году кампания призвала людей: "Отнесите свой помет домой, как это делают другие". Вероятность уменьшения количества незаконных замусориваний была выше, чем знаки с надписью: "Пожалуйста, содержите свой парк в чистоте".

Решения, особенно в форме рассказов о людях и сообществах, принимающих меры для решения климатического кризиса, являются одними из наиболее эффективных способов оповещения о чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что самую теплую зиму 2020 года объяснили ошибкой Северного полюса.

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