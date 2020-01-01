Интересный факт дня: На тяжесть инсульта влияет кишечник

Бактерии в кишечнике могут влиять на мозг.

Исследователи из клиники Кливленда обнаружили поразительную новую связь между кишечником и мозгом. Результаты показывают, как метаболит, продуцируемый кишечными бактериями, может усилить тяжесть инсульта и ухудшить выздоровление человека.

Исследование было сосредоточено на соединении под названием ТМАО (N-оксид триметиламина), которое вырабатывается в кишечнике, когда определенные микробы переваривают продукты животного происхождения, такие как красное мясо. Предыдущие исследования связали высокий уровень ТМАО в крови с сердечными заболеваниями и старением . Хотя ТМАО связывают с повышенным риском инсульта, это новое исследование - первое, в котором изучается связь между кишечными бактериями и инсультом, опосредованная производством ТМАО.

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Чтобы подтвердить связь между ТМАО и тяжестью инсульта, исследователи сначала взяли пробы фекалий у двух разных людей: у одного постоянно высокий уровень ТМАО, а у другого - низкий. Эти образцы фекалий затем трансплантировали в модели мышей, свободные от микробов, и животных подвергали индуцированному инсульту. Стэнли Хейзен, ведущий исследователь проекта, говорит, что разница в тяжести инсульта между двумя моделями животных была значительной.

"Примечательно, что простой пересадки кишечных микробов, способных вырабатывать ТМАО, было достаточно, чтобы вызвать глубокое изменение тяжести инсульта", - говорит Хазен.

Изучив микробы, исследователи обнаружили, что фермент CutC, продуцируемый определенными кишечными бактериями, играет решающую роль в производстве ТМАО. Когда ген кишечных бактерий, кодирующий CutC, был заглушен, тяжесть инсульта, наблюдаемого у животных, значительно снизилась, подтверждая роль, которую кишечные бактерии, по-видимому, играли в этом процессе.

Исследователи также изучили, влияет ли этот механизм на восстановление после инсульта. Глядя на краткосрочные и долгосрочные результаты на животных моделях, новое исследование показало, что уровни ТМАО действительно ухудшили постинсультную функциональность, а отключение CutC снова улучшило эти долгосрочные результаты.

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Как именно ТМАО напрямую влияет на тяжесть инсульта, до сих пор неясно, и исследователи предполагают, что для лучшего понимания этих основных механизмов требуется дополнительная работа. Предыдущие исследования Хазена и его коллеги Вэйфея Чжу указали на связь между повышением свертываемости крови и ТМАО.

Чжу говорит, что в настоящее время ведутся исследования, изучающие, может ли подавление гена CutC быть способом предотвратить инсульт или помочь больным быстрее выздороветь. Но в краткосрочной перспективе исследователи считают, что диетическое вмешательство может быть лучшим подходом.

"Текущие исследования изучают этот подход к лечению, а также возможности диетических вмешательств для снижения уровня ТМАО и риска инсульта, поскольку известно, что как западная диета, так и диета, богатая красным мясом, повышают уровни ТМАО", - говорит Чжу. "Переход на растительные источники белка помогает снизить ТМАО".

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике человека обнаружили массовое вымирание.

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