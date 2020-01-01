Получены четкие изображения самой большой луны Солнечной системы

Спутник Юпитера похож на Луну, но не размерами.

Серый, покрытый кратерами, выглядывающий из темноты космоса, Ганимед очень похож на нашу Луну. Но ледяная скала находится на расстоянии более 650 миллионов километров от нас - это самая большая луна в Солнечной системе, которая вращается вокруг Юпитера.

Космический корабль NASA "Юнона" (Juno) совершает полеты вокруг Юпитера с 2016 года, но в понедельник он пролетел мимо Ганимеда на расстоянии 1000 км от Луны. Ни один космический корабль не подходил так близко за более чем два десятилетия - последним подходом был космический корабль Galileo в 2000 году.

Всего за 25 минут Ганимед превратился из далекой точки света от точки наблюдения Юноны в надвигающийся круглый диск, а затем снова в точку света. Зонду как раз хватило времени, чтобы сделать пять снимков.

Снимки Ганимеда NASA

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NASA опубликовало первые два изображения во вторник; это самые подробные снимки гигантской луны из когда-либо сделанных.

"Это самый близкий из всех космических кораблей к этой гигантской луне за одно поколение", - сказал в пресс-релизе NASA Скотт Болтон, возглавляющий группу космических кораблей Juno.

"Мы не собираемся торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы, но до тех пор мы можем просто восхищаться этим небесным чудом - единственной луной в нашей Солнечной системе, большей, чем планета Меркурий".

Снимки Ганимеда NASA

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Ученые полагают, что на Ганимеде может находиться океан соленой воды в 800 км под своей ледяной оболочкой, в котором воды будет больше, чем на Земле. Это также единственная луна в Солнечной системе с собственным магнитным полем, которое создает полярное сияние на своих полюсах. Ученые надеются, что пролет Юноны поможет им узнать больше как о ледяном панцире Ганимеда, так и о его магнитном поле.

На первом изображении Juno ниже запечатлена почти вся сторона покрытой льдом луны. Каждый пиксель покрывает около 1 километра (0,6 мили).

Напомним, ранее сообщалось, что зонд Juno передумали разбивать об Юпитер.