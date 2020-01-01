Зонд NASA запечатлел самую большую луну в Солнечной системе
Зонд NASA Юнона запечатлел беспрецедентные виды самой большой луны в Солнечной системе. Во время близкого пролета Юпитера 26 декабря 2019 года Юнона нанесла на карту северную полярную область ледяного спутника Ганимед в инфракрасном свете, чего раньше ни один другой космический корабль не делал.
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Данные, которые Юнона собрала, используя свой инструмент Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), показывают, что северные границы Ганимеда сильно отличаются от мест, расположенных ближе к экватору луны, которая больше, чем планета Меркурий.
"Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него был изменен в результате осаждения плазмы", - говорится в заявлении Алессандро Муры, соавтора проекта из Национального института астрофизики в Риме. "Это явление, о котором мы впервые смогли узнать с Юноной, потому что мы можем видеть северный полюс целиком".
Эта плазма состоит из заряженных частиц от Солнца, которые были захвачены мощным магнитным полем Юпитера. В отличие от любой другой луны, Ганимед шириной 5269 километров имеет собственное магнитное поле, которое направляет плазму к полюсам.
Подобное явление происходит и на Земле, что объясняет, почему полярные сияния возникают в высоких широтах на нашей планете. Но у Ганимеда нет атмосферы, которая могла бы препятствовать и освещаться этими частицами, поэтому они врезаются в лед на обоих полюсах и вокруг них.
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В результате полярный лед Ганимеда превратился в аморфное состояние на структурном уровне. По словам членов миссии, этот разбитый лед имеет другую инфракрасную сигнатуру, чем высокоупорядоченный кристаллический лед в более низких широтах.
Зонд Юнона стоимостью 1,1 миллиарда долларов, запущенный в августе 2011 года и прибывший на Юпитер в июле 2016 года, призван помочь ученым лучше понять состав, структуру, формирование и эволюцию планеты-гиганта.
Юнона вращается вокруг Юпитера по сильно эллиптической орбите, собирая различные данные во время близких проходов, которые происходят каждые 53,5 земных дня. Во время пролета в декабре 2019 года северный полюс Ганимеда оказался в поле зрения Юноны. Таким образом, команда миссии переориентировала зонд, позволив ему изучить таинственный регион с помощью JIRAM и других инструментов.
Юнона собрала около 300 инфракрасных изображений с расстояния около 100 000 км. Члены миссии сообщили, что изображения имеют разрешение около 23 км на пиксель.
Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA сделал потрясающее фото Юпитера.
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