Зонд NASA запечатлел самую большую луну в Солнечной системе

Спутник Юпитера - Ганимед - сфотографирован с невероятной четкостью.

На этих снимках, сделанных прибором JIRAM на борту космического корабля Juno НАСА 26 декабря 2019 года, получено первое инфракрасное картирование северной границы Ганимеда NASA

Зонд NASA Юнона запечатлел беспрецедентные виды самой большой луны в Солнечной системе. Во время близкого пролета Юпитера 26 декабря 2019 года Юнона нанесла на карту северную полярную область ледяного спутника Ганимед в инфракрасном свете, чего раньше ни один другой космический корабль не делал.

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Данные, которые Юнона собрала, используя свой инструмент Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), показывают, что северные границы Ганимеда сильно отличаются от мест, расположенных ближе к экватору луны, которая больше, чем планета Меркурий.

"Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него был изменен в результате осаждения плазмы", - говорится в заявлении Алессандро Муры, соавтора проекта из Национального института астрофизики в Риме. "Это явление, о котором мы впервые смогли узнать с Юноной, потому что мы можем видеть северный полюс целиком".

Эта плазма состоит из заряженных частиц от Солнца, которые были захвачены мощным магнитным полем Юпитера. В отличие от любой другой луны, Ганимед шириной 5269 километров имеет собственное магнитное поле, которое направляет плазму к полюсам.

Подобное явление происходит и на Земле, что объясняет, почему полярные сияния возникают в высоких широтах на нашей планете. Но у Ганимеда нет атмосферы, которая могла бы препятствовать и освещаться этими частицами, поэтому они врезаются в лед на обоих полюсах и вокруг них.

Северный полюс Ганимеда можно увидеть в центре этого аннотированного изображения, снятого инфракрасным томографом JIRAM NASA

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В результате полярный лед Ганимеда превратился в аморфное состояние на структурном уровне. По словам членов миссии, этот разбитый лед имеет другую инфракрасную сигнатуру, чем высокоупорядоченный кристаллический лед в более низких широтах.

Зонд Юнона стоимостью 1,1 миллиарда долларов, запущенный в августе 2011 года и прибывший на Юпитер в июле 2016 года, призван помочь ученым лучше понять состав, структуру, формирование и эволюцию планеты-гиганта.

Юнона вращается вокруг Юпитера по сильно эллиптической орбите, собирая различные данные во время близких проходов, которые происходят каждые 53,5 земных дня. Во время пролета в декабре 2019 года северный полюс Ганимеда оказался в поле зрения Юноны. Таким образом, команда миссии переориентировала зонд, позволив ему изучить таинственный регион с помощью JIRAM и других инструментов.

Юнона собрала около 300 инфракрасных изображений с расстояния около 100 000 км. Члены миссии сообщили, что изображения имеют разрешение около 23 км на пиксель.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA сделал потрясающее фото Юпитера.