Астрономы нашли огромное звездное скопление в неожиданном месте

Было обнаружено огромное скопление звезд, скрывающееся в Млечном Пути, на относительно небольшом космическом расстоянии от нашей Солнечной системы.

Открытое скопление Вальпараисо-1, которому сейчас около 75 миллионов лет, на момент своего первого возникновения содержало около 10 000 звезд солнечной массы.

Находящийся всего в 7000 световых лет от нас, некоторые из его звезд достаточно ярки, чтобы их можно было увидеть в телескоп, в хорошо изученном участке неба, хотя, несмотря на это, до сих пор каким-то образом удавалось ускользать от нашего внимания.

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По словам астрономов, его открытие является благом, поскольку у нас наконец есть веские доказательства существования массивного рассеянного скопления среднего возраста для этого типа звезд, которые показывают, что это "недостающее звено" рассеянных скоплений могло просто ускользать от обнаружения, причем довольно легко.

"Предыдущие поиски пытались определить местонахождение рассеянных скоплений, но Вальпараисо 1 не выглядит скоплением, аналогичным тем, которые мы обычно находим, и поэтому оно не было обнаружено раньше", - сказал астрофизик Рикардо Дорда из Института астрофизики Канарских островов.

Рассеянное скопление - это группа звезд, рожденных вместе из одного молекулярного облака газа и пыли. Все они одного возраста и химического состава, и они вместе перемещаются по своей родной галактике.

Тем не менее, поскольку расстояние до звезд Млечного Пути и галактические орбиты может быть трудно определить с Земли, идентифицировать эти скопления не всегда легко.Отсутствие массивных рассеянных скоплений среднего возраста с массой более 10 000 солнечных масс заставляло астрономов ломать голову.

Район неба, в котором находится Вальпараисо 1 ESA

Астрономы обнаружили множество молодых звезд в возрасте около 25 миллионов лет или меньше - и несколько более старых, которым миллиарды лет, - так что должно быть больше звезд, которые преодолеют разрыв между ними.

С этой целью на поиски отправилась группа исследователей во главе с астрономом Игнасио Негеруэла из Университета Аликанте в Чили. В их распоряжении был мощный инструмент - данные со спутника Gaia, зонда, который последние несколько лет картировал Млечный Путь в трех измерениях с высочайшей точностью.

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Полученные данные включают не только положения звезд в пределах Млечного Пути, но и их движение, что позволяет исследователям определить, что все звезды Вальпараисо 1 движутся вместе как группа по орбите вокруг центра Галактики.

Располагая этой информацией, астрономы обратились к другим телескопам, чтобы определить особенности звездного населения скопления по выборке из 1047 звезд.

Используя 2,5-метровый телескоп Irénée du Pont в обсерватории Лас-Кампанас в Чили и 2,5-метровый телескоп Исаака Ньютона в обсерватории Эль-Роке-де-лос-Мучачос в Испании, они получили спектры света звезд, которые позволили ученым определить их физические свойства.

Некоторые из звезд - около 180 - оказались звездами главной последовательности B. Это очень горячие звезды, которые обычно в 2-20 раз больше массы Солнца, с продолжительностью жизни от 10 до 100 миллионов лет, что довольно мало для звезды (Солнцу около 4,6 миллиарда лет, и оно все еще остается сильным).

Большинство звезд были красными гигантами, поздней стадией звездной эволюции, когда звезды раздуваются, когда у них заканчивается водород.

Открытие предполагает, что там может быть гораздо больше массивных рассеянных скоплений; мы просто упустили их из-за их относительно размытой структуры и из-за того, что другие похожие звезды на разных расстояниях скрывают их.

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"Вальпараисо 1 содержит десятки звезд, достаточно ярких, чтобы их можно было наблюдать в любительский телескоп, но они теряются в центре скопления звезд, которые не принадлежат скоплению, но находятся перед ним или позади него, и которые скрывают структуру кластера", - пояснил Негеруэла.

Будущие поиски с использованием данных Gaia могут восполнить эти недостающие кластеры.

Между тем, Вальпараисо-1 - это редкая находка, представляющая возможность исследовать и лучше понять промежуточную стадию эволюции звезд рассеянного скопления и их домашнюю среду. Команда надеется провести дальнейшее исследование более подробно.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду.