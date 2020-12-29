Млечный Путь полон мертвых цивилизаций

Мы - пограничная цивилизация на отшибе галактики.

Большинство инопланетных цивилизаций, которые когда-либо населяли нашу галактику, вероятно, уже погибли.

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Это вывод из нового исследования, опубликованного 14 декабря в базе данных arXiv, в котором использовалась современная астрономия и статистическое моделирование, чтобы составить карту возникновения и смерти разумной жизни во времени и пространстве через Млечный Путь. Их результаты представляют собой более точное обновление 2020 года известного уравнения, которое основатель Search for Extraterrestrial Intelligence Фрэнк Дрейк написал в 1961 году. Уравнение Дрейка, популяризированное физиком Карлом Саганом, основывалось на ряде загадочных переменных, таких как преобладание планет во Вселенной.

Эта новая статья, написанная тремя физиками Калифорнийского технологического института, гораздо более практична. В нем говорится, где и когда жизнь наиболее вероятна в Млечном Пути, и определяется наиболее важный фактор, влияющий на ее распространенность: склонность разумных существ к самоуничтожению.

"Со времен Карла Сагана было проведено множество исследований", - сказал соавтор исследования Джонатан Х. Цзян, астрофизик из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнийском технологическом институте. "Особенно после космического телескопа Хаббл и космического телескопа Кеплера у нас есть много знаний о плотности [газа и звезд] в галактике Млечный Путь, темпах звездообразования и экзопланет ... и частоте возникновения взрывов сверхновых. Мы на самом деле знаем некоторые числа [которые были загадкой ранее]".

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Авторы рассмотрели ряд факторов, которые, как предполагается, влияют на развитие разумной жизни, такие как преобладание солнечноподобных звезд, укрывающих планеты, подобные Земле; частота смертоносных, разрушающих излучение сверхновых звезд; вероятность и время, необходимое для развития разумной жизни при подходящих условиях; и возможная тенденция развитых цивилизаций к самоуничтожению.

Моделируя эволюцию Млечного Пути во времени с учетом этих факторов, они обнаружили, что вероятность появления жизни на основе известных факторов достигла пика примерно в 13 000 световых лет от центра Галактики и через 8 миллиардов лет после образования галактики. Для сравнения, Земля находится примерно в 25000 световых лет от центра галактики, а человеческая цивилизация возникла на поверхности планеты примерно через 13,5 миллиардов лет после образования Млечного Пути (хотя простая жизнь возникла вскоре после образования планеты).

Рисунок из статьи показывает возраст Млечного Пути в миллиардах лет (ось y) в зависимости от расстояния от центра галактики (ось x), обнаруживая горячую точку для цивилизации через 8 миллиардов лет после образования галактики и в 13 000 световых лет от центра галактики Cai et al

Другими словами, мы, вероятно, являемся пограничной цивилизацией с точки зрения галактической географии и относительно поздно пришли к самоосознающим обитателям Млечного Пути. Но, если предположить, что жизнь действительно возникает достаточно часто и в конечном итоге становится разумной, вероятно, существуют и другие цивилизации, в основном сгруппированные вокруг этой полосы в 13000 световых лет, в основном из-за преобладания там звезд, подобных Солнцу.

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Большинство из этих других цивилизаций, которые все еще существуют в галактике сегодня, вероятно, молоды из-за вероятности того, что разумная жизнь с большой вероятностью исчезнет в течение длительного времени. Исследователи обнаружили, что даже если галактика достигла своего цивилизационного пика более 5 миллиардов лет назад, большинство цивилизаций, существовавших в то время, вероятно, самоуничтожились.

Это последнее предположение - самая неопределенная переменная в статье; как часто цивилизации убивают себя? Но, как выяснили исследователи, это также наиболее важно для определения того, насколько широко распространена цивилизация. Даже чрезвычайно низкая вероятность того, что данная цивилизация исчезнет в любом конкретном столетии - скажем, в результате ядерной катастрофы или безудержного изменения климата - будет означать, что подавляющее большинство цивилизаций Млечного Пути уже исчезло.

Статья отправлена ​​в журнал для публикации и ожидает экспертной оценки.

Первоначально опубликовано на Live Science.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость посещения инопланетянами Земли может быть слишком дорогой.