Астрономы обнаружили отталкивающую галактики массу

Возле Млечного Пути есть регион, которые не притягивает, а отталкивает массу.

Наша собственная галактика Млечный путь вместе с множеством других галактик является составной частью большого региона протяженностью в 520 миллионов световых лет, который называется Ланиакея. Это образование, состоящее из многочисленных галактик, не является неподвижным или стабильным – оно несется сквозь вселенную со скоростью около 630 километров в секунду в определенном направлении.

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Иегуда Гофман со своими коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружил одну очень необычную особенность. До сих пор ученые-астрономы исходили из того, что мощная гравитация сверхскопления Шепли и является причиной движения всего суперкластера. Но на основании полученных новых данных измерений позади суперскопления был обнаружен регион малой массы, который отталкивает галактики с той же силой, с которой суперскопление Шепли их притягивает.

Моделирование на основе новых данных открыло астрономам новый регион с очень странным свойством – отталкивать массу от себя. Компьютерная программа отобразила необычное группирование линий, которое означает не силу гравитации, а отталкивание материи.

Дипольный репеллер 0:00 / 04:24

"Мы выяснили, что наш Млечный путь выдавливается в космос большим, не идентифицированным до сих пор регионом низкой плотности", - написал Гофман в журнале Nature. То есть в этом пространстве, имеющем необычно низкую массу, находится так называемый дипольный репеллер.

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Особенно удивительным для астрономов представляется то, что дипольный репеллер влияет на движение галактик столь же сильно, как и гравитационные силы суперскопления Шепли.

"И это вообще первый случай, когда в космосе был идентифицирован такой источник отторжения", - говорят Гофман и его коллеги.

Но что именно и почему в этом неисследованном до сих пор регионе космоса отталкивающе воздействует на массы, до сих пор остается совершенно непонятным.