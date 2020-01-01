Телескоп Хаббл обнаружил деформированную гравитацией галактику

Эта галактика настолько странная, что попала в список самых странных галактик Вселенной.

Космический телескоп Хаббл захватил новый потрясающий образ далекой спиральной галактики, которая деформируется под гравитацией своего соседа.

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Спиральная галактика, называемая NGC 2276, находится в созвездии Цефея около 120 миллионов световых лет от Солнца Земли. На широкоугольном изображении, полученном телескопом Хаббла, ее можно увидеть вместе со своей меньшей соседкой NGC 2300. Гравитационное притяжение соседней галактики искривило спиральную структуру NGC 2276, что позволило ей занять место в Атласе. пекулярных галактик, каталоге самых странных звездных конгломератов, впервые опубликованный в 1966 году.

Поскольку соседняя NGC 2300 оказывает гравитационную силу на одной стороне NGC 2276, внешние части спиральных рукавов более крупной галактики тянутся дальше от ее центра, придавая NGC 2276 асимметричный вид.

Спиральные рукава исходят, как ноги паука, из центра так называемых спиральных галактик (отсюда и их название), образуя яркие потоки, где плотность звезд выше, чем в остальной части галактики. Широкие рукава - отличительная черта спиральных галактик, которые могут иметь довольно сложную структуру с центральной выпуклостью, плоским диском со спиральными рукавами, в которых сосредоточено большинство звезд, и менее плотным звездным гало, окружающим диск. Наша галактика Млечный Путь и соседняя с ней Андромеда являются спиральными галактиками.

Помимо гравитационного взаимодействия с NGC 2300, на появление NGC 2276 также влияет чрезвычайно горячий газ, который обычно пронизывает скопления галактик.

Галактика NGC 2276 вместе с ее меньшим соседом NGC 2300, которая оказывает гравитационную силу на одной стороне NGC 2276 и вызывает ее асимметричную форму ESA

Согласно описанию изображения Европейского космического агентства (ESA), этот перегретый газ вызвал вспышку звездообразования в NGC 2276, которую можно увидеть в левой части изображения крупным планом в виде яркой области с голубым оттенком. Недавний всплеск звездообразования в NGC 2276 также связан с появлением более экзотических обитателей - черных дыр и нейтронных звезд в двойных системах, говорится в заявлении ESA.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую светлую галактику-каннибал.