Астрономы засняли слияние 14 галактик

Галактики находятся в 12,4 миллиарда световых лет от нас.

Астрономы наблюдали начало гигантского космического слияния между 14 молодыми галактиками со вспышкой звездообразования, происходящего на огромном расстоянии от нас.



Читай также: Все дисковые галактики оказались точными, как часы

Это гигантское древнее слияние галактик со временем даст начало одной из наиболее массивных структур известной нам части Вселенной: скоплению галактик, гравитационно связанных темной материей и плывущих в море горячего, ионизированного газа.



При помощи радиообсерватории Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) международная команда ученых во главе с Т.Б. Миллером (T.B. Miller) открыла удивительно плотно расположенные 14 галактик, которые вскоре начнут объединяться, формируя ядро того, что в дальнейшем станет гигантским скоплением галактик.

Читай также: Астрономы засняли красивую галактику со спиральными рукавами

Эта группа тесно связанных гравитацией галактик, известная как протоскопление SPT2349-56, расположена на расстоянии примерно 12,4 миллиарда световых лет от нас. Это означает, что свет, излучаемый галактиками этой группы, начал двигаться в нашем направлении в то время, когда возраст Вселенной составлял всего лишь 1,4 миллиарда лет, или примерно одну десятую от ее текущего возраста. Индивидуальные галактики протоскопления SPT2349-56 формируют звезды со скоростью примерно в 1000 раз превышающей скорость формирования звезд нашей Галактикой и компактно умещаются внутри области пространства, размер которой составляет не более примерно трех диаметров Млечного пути.



Читай также: Искаженную галактику изучат по фотографиям

Согласно авторам работы, история формирования этой гравитационно связанной группы галактик вызывает ряд вопросов, например, неясным до сих пор остается то, как эти галактики могли сблизиться настолько тесно за такой малый период времени – поскольку обычно сближение галактик и объединение их в скопления протекает на протяжении миллиардов лет.



Работа опубликована в журнале Nature.