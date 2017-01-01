Астрономы нашли самую светлую галактику-каннибал

Галактика сожрала уже три других галактики.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, соавторами ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, самая светлая галактика, которую когда-либо открывали, - это каннибал не одного, и не двух, а, по крайней мере, трех меньших соседей. Как показывает исследование, материал, который галактика крадет у своих соседей, вероятно, способствует ее яркости.

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Обнаруженная инфракрасный космический телескопом NASA (WISE) в 2015 году, галактика под названием WISE J224607.55-052634.9 отнюдь не является самой большой или самой массивной галактикой, о которой мы знаем, но она излучает в 350 триллионов раз ярче Солнца. Если бы все галактики были расположены на равном расстоянии от нас, WISE J224607.55-052634.9 (или W2246-0526 для краткости) были бы самыми яркими.



Новые наблюдения с использованием Атакамской большой решётки миллиметрового диапазона Atacama (ALMA) в Чили показывают различные следы пыли, выталкиваемой из трех меньших галактик в W2246-0526. Шлейфы содержат примерно такой же материал, как и самые маленькие галактики, и неясно, смогут ли эти галактики избежать их нынешней судьбы или будут полностью поглощены их светящимся соседом.

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Большая часть рекордной яркости W2246-0526 поступает не только от звезд, но и из коллекции горячего газа и пыли, сосредоточенного вокруг центра галактики. В основе этого облака лежит сверхмассивная черная дыра, которая в последнее время была в 4 миллиарда раз более массивной, чем Солнце. В интенсивной гравитации вещество падает на черную дыру на высоких скоростях, разбиваясь и нагреваясь до миллионов градусов, заставляя материал сиять невероятным блеском. Галактики, которые содержат эти типы светящихся структур с черной дырой, известны как квазары.



Как и любой двигатель на Земле, огромный выход энергии W2246-0526 требует одинаково высокого расхода топлива. В этом случае это означает, что газ и пыль образуют звезды и пополняют облако вокруг центральной черной дыры. Новое исследование показывает, что количество материала, набираемого WJ2246-0526 от его соседей, достаточно для пополнения того, что потребляется, тем самым поддерживая огромную яркость галактики.



“Возможно, что это безумное поглощение продолжается уже в течение некоторого времени, и мы ожидаем, что галактический праздник продолжится как минимум несколько сотен миллионов лет“, - сказал автор исследования Танио Диас-Сантос из Университета Диего Порталес в Сантьяго, Чили.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из ярких галактик нашли слишком много темной материи.