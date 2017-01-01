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В Млечном Пути нашли останки древней галактики

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Мертвая галактика попала в Млечный Путь примерно 10 миллиардов лет назад.
Телескоп обнаружил останки древней галактики
Телескоп обнаружил останки древней галактики
NASA

Недавно ученые обнаружили останки галактики, которая попала в Млечный Путь около 10 миллиардов лет назад. Это, вероятно, было последней масштабной модификацией нашей галактики в процессе ее создания.

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Это заключение было сделано на основании 2 миллиардов измерений того, как движутся звезды в Млечном Пути. Наблюдения позволили астрономам идентифицировать около 33 000 звезд, которые в настоящий момент находятся в нашей галактике, но при этом образовались в других местах и были перенесены сюда во время гигантского галактического столкновения.

"Млечный путь — это крупная "галактика-каннибал". Она поглотила много карликовых галактик в прошлом, и мы только что обнаружили самую крупную из них", — сказала Кэтрин Джонстон, астроном из Колумбийского университета в Нью-Йорке. "Это похоже на полицейское расследование, ведь галактика, которую мы можем видеть сегодня, уже давно умерла".

Люди имеют уникальную возможность наблюдать за прошлым космоса, потому что звезды всегда хранят отпечатки их происхождения. "Когда вы смотрите на то, как движутся звезды, они фактически сохраняют в своих движениях память о месте, где они родились", — добавила руководитель исследования Амина Хелми.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Млечного Пути находится гигантская черная дыра, которая ближе к Земле, чем предполагалось.

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Теги: Млечный Путь, галактика
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