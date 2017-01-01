Астрономы: Гигантская черная дыра ближе к Земле, чем предполагалось

Черная дыра находится в центре нашей Галактики.

После детального изучения компактного радиоисточника Sgr A* в центре Млечного Пути астрономы выяснили, что гигантская черная дыра находится значительно ближе к Земле, чем считалось ранее. Исследования эксперты проводили при помощи инструмента GRAVITY.

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Радиоисточник Sgr A* от Земли удален примерно на 26 тысяч световых лет. Недавно астрономы выяснили, он является сверхмассивной чёрной дырой. С четырёх телескопов, установленных в Чили, специалисты зафиксировали три яркие вспышки инфракрасного излучения, исходящего от высокоэнергетических электронов. Эти вспышки связаны с “горячими точками“ газа, которые передвигаются во внутренней части аккреционного диска, при релятивистской скорости.



Во время наблюдения за радиоисточником Sgr A* астрономы заметили, что движение частиц вокруг черной дыры происходит по часовой стрелке. В результате своих исследований специалисты пришли к выводу, что гигантская черная дыра находится на более близком расстоянии от Земли, чем считалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли аномальную структуру возле черной дыры.