Шоколадная лягушка: Найден новый вид земноводных

Эта древесная лягушка имеет странный окрас.

В Новой Гвинее был обнаружен потенциально новый вид древесной лягушки. Но вместо ярко-зеленой кожи, как у сородичей, это существо имеет красивый шоколадно-коричневый цвет.

Его также нашли в неожиданном месте.

"Что немного удивительно в этом открытии, так это то, что у хорошо известной и распространенной в Австралии зеленой древесной лягушки есть давно забытый родственник, живущий в низинных тропических лесах Новой Гвинеи", - сказал один из исследователей, филогенетик из Университета Гриффита и Квинслендского музея Пол Оливер.

"Из-за этого мы назвали новую лягушку Litoria mira, потому что слово Mira на латыни означает удивленный или странный".

Исследование, опубликованное в Австралийском журнале зоологии, на самом деле более широко рассматривало австралийский род древесных лягушек Litoria в Австралии и Новой Гвинее.

Litoria mira Стив Ричардс

В мире лягушек существует некоторая путаница относительно того, является ли обычная зеленая древесная лягушка в Австралии частью Литории. В 2016 году исследователи разделили Litoria на несколько отдельных родов, обнаружив, что обычная зеленая квакша на самом деле должна относиться к Ranoidea.

Однако не все ученые соглашаются, ссылаясь на недостающие данные генетического анализа, который привел к такому выводу, и исследователи этого нового исследования продолжали называть исследованные ими виды Litoria, а не Ranoidea.

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Команда исследовала среду обитания общей австралийской зеленой древесной лягушки, отслеживая ее в северной части Австралии и Новой Гвинее. Ближайший к ним массив суши находится на расстоянии всего 150 километров друг от друга и когда-то был соединен сухопутным мостом, когда планета была холоднее, а уровень моря ниже.

Это означает, что в прошлом между видами в этих двух регионах происходило значительное смешение, и некоторые, включая обыкновенную зеленую древесную лягушку, счастливо живут как в Австралии, так и в Новой Гвинее. В результате ареал лягушек расширяется в разных климатических условиях: в Новой Гвинее они в основном расположены в тропических лесах, а в Северной Австралии они преимущественно в саванне.

Напомним, ранее сообщалось, что самой одинокой лягушке нашли пару.