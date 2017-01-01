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Самой одинокой лягушке нашли пару

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Для лягушки Ромео нашли Джульетту.
Лягушка Ромео
Лягушка Ромео
Global Wildlife Conservation

Самец боливийской лягушки по кличке Ромео, считавшийся самой одинокой лягушкой в мире — единственным представителем своего вида, больше не одинок. Исследователи нашли в лесах Боливии других лягушек данного вида, среди которых была и самка, подходящая Ромео, — ее назвали Джульеттой.

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Из-за вырубки лесов, сокращения ареала обитания многие лягушки в Боливии находятся под угрозой вымирания. Среди них — вид Telmatobius yuracare. Ранее был известен всего лишь один представитель данного вида — самец по кличке Ромео возрастом 10 лет, живущий в музее естественной истории. Он считался "самой одинокой в мире лягушкой".

Впрочем, все изменилось. Как сообщает организация Global Wildlife Conservation, специалисты в ходе экспедиции в боливийские леса нашли новых лягушек Telmatobius yuracare в небольшом ручье: сначала был обнаружен один самец, позже — еще два самца и две самки. Чтобы сохранить вид, исследователи решили забрать найденных лягушек (из-за малочисленности Telmatobius yuracare в дикой природе находятся на грани исчезновения). Одна из найденных самок, как сообщается, в качестве партнера подошла Ромео — и ее, естественно, решили назвать Джульеттой.

Джульетта для Ромео
Джульетта для Ромео
Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny

В дальнейшем исследователи планируют вновь отправиться на поиски других лягушек Telmatobius yuracare.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена лягушка, которая красит все в золото.

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Теги: лягушка, открытие
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