Самой одинокой лягушке нашли пару

Для лягушки Ромео нашли Джульетту.

Самец боливийской лягушки по кличке Ромео, считавшийся самой одинокой лягушкой в мире — единственным представителем своего вида, больше не одинок. Исследователи нашли в лесах Боливии других лягушек данного вида, среди которых была и самка, подходящая Ромео, — ее назвали Джульеттой.

Читай также: В Австралии "воскресят" лягушек, которые рожали через рот

Из-за вырубки лесов, сокращения ареала обитания многие лягушки в Боливии находятся под угрозой вымирания. Среди них — вид Telmatobius yuracare. Ранее был известен всего лишь один представитель данного вида — самец по кличке Ромео возрастом 10 лет, живущий в музее естественной истории. Он считался "самой одинокой в мире лягушкой".

Впрочем, все изменилось. Как сообщает организация Global Wildlife Conservation, специалисты в ходе экспедиции в боливийские леса нашли новых лягушек Telmatobius yuracare в небольшом ручье: сначала был обнаружен один самец, позже — еще два самца и две самки. Чтобы сохранить вид, исследователи решили забрать найденных лягушек (из-за малочисленности Telmatobius yuracare в дикой природе находятся на грани исчезновения). Одна из найденных самок, как сообщается, в качестве партнера подошла Ромео — и ее, естественно, решили назвать Джульеттой.

Джульетта для Ромео Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny

В дальнейшем исследователи планируют вновь отправиться на поиски других лягушек Telmatobius yuracare.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена лягушка, которая красит все в золото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.