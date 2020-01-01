Ультразвуковые импульсы могут лечить высокое кровяное давление

Денервация почечной артерии ранее происходила только медикаментозно.

Новые результаты клинических испытаний новой ультразвуковой терапии гипертонии показывают, что экспериментальное лечение может обеспечить клинически значимое снижение артериального давления. Лечение основано на старой гипотезе о том, что нарушение сигналов от сверхактивных почечных нервов может снизить системное кровяное давление.

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Идея лечения гипертонии путем подавления активности почечного нерва, называемая почечной денервацией, возникла более 50 лет назад, и некоторые доступные в настоящее время лекарства от гипертонии фактически работают за счет снижения активности почечного нерва. Итак, многие исследователи долгое время работали над поиском немедикаментозного способа воздействия на этот механизм.

В 2014 году результаты большого слепого контролируемого исследования показали, что денервация почек не снижает артериальное давление по сравнению с плацебо. Влиятельное испытание ослабило энтузиазм по поводу экспериментального лечения. Однако в последующие годы улучшения в способах проведения лечения и изменения методологии исследования показали, что денервация почек все еще может быть эффективной.

Исследование 2019 года с участием более 100 пациентов в течение шести месяцев после однократной денервации почек многообещающе показало положительные результаты. Простая хирургическая процедура включает продевание катетера до почечных артерий через артерию в ноге. Затем энергия ультразвука используется для "термической абляции и разрушения почечных симпатических нервов, сохраняя при этом стенку почечной артерии".

Это новое исследование сообщает о результатах клинических испытаний терапии на пациентах с тяжелой устойчивой к лечению гипертонией. В исследование было включено 136 пациентов с высоким кровяным давлением, несмотря на то, что им вводили по крайней мере три различных распространенных гипотензивных препарата.

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Через два месяца после лечения дневное амбулаторное систолическое артериальное давление упало в среднем на восемь пунктов у субъектов, получавших процедуру почечной денервации, по сравнению с падением всего на три пункта у субъектов, которым выполнялась фиктивная процедура.

"Для пациентов с лекарственно-устойчивой гипертензией снижение артериального давления на восемь пунктов - если оно сохраняется в течение длительного периода наблюдения - почти наверняка поможет снизить риск сердечного приступа, инсульта и других неблагоприятных сердечных событий", - объясняет Аджай Киртане, соруководитель судебного процесса.

Это лечение еще не было одобрено для клинического использования FDA. Дальнейшее наблюдение будет контролировать текущих участников испытания в течение пяти лет, чтобы изучить его долгосрочную эффективность, и все еще необходимы дополнительные исследования для тестирования лечения на других популяциях пациентов, прежде чем могут быть предоставлены более широкие одобрения, но исследователи надеются.

"Эти результаты предполагают, что денервация почек может стать важным дополнением к медикаментозной терапии, в том числе для тех, кто испытывает трудности с приемом нескольких лекарств для контроля гипертонии", - говорит Киртане. "Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, может ли эта терапия помочь. быть эффективным для других групп, включая пожилых пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с хроническим заболеванием почек".

Напомним, ранее сообщалось, что высокое давление передается по генам.