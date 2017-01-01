Ультразвуковой чип сделает любую поверхность сенсорной
Новый тип ультразвуковой технологии обещает сделать сенсорную поверхность практически из любого распространенного материала - металла, стекла, дерева, пластика - что может открыть ряд новых способов взаимодействия с гаджетами.
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UltraSense Systems, компания, специализирующаяся на технологиях, говорит, что ее ультразвуковая система на кристалле (размером с наконечник пера) является экономически эффективной, готовой к включению в потребительские устройства в 2020 году и потенциально способной создать “смену парадигмы“ для сенсорных интерфейсов.
С практической точки зрения, представьте себе телефоны без физических кнопок, а скорее сенсорные панели, встроенные в корпус, или стол с “горячими точками“, которые вы можете нажать, чтобы включить свет или изменить угол рабочего пространства.
По данным UltraSense Systems, эти ультразвуковые микросхемы, в основном использующие крошечные звуковые волны для обнаружения присутствия нажатия пальцем, могут проходить сквозь материал любой толщины и не страдают от влаги, грязи, масел или лосьонов.
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“Мы наблюдаем изменение в способе взаимодействия с нашими устройствами, когда цифровые технологии заменили механические, а переход к виртуальным кнопкам и поверхностным жестам ускоряется“, - заявил Мо Магсудния, основатель и генеральный директор UltraSense Systems, в заявлении для прессы.
Сенсорные интерфейсы могут быть легко добавлены к умным часам и оборудованию AR / VR, сообщает производитель. Также они могут быть использованы для обеспечения безопасности автомобиля одним касанием - вы просто нажимаете на ручку и уходите. Сенсорные кнопки также могут быть встроены в рулевые колеса внутри транспортных средств.
По словам производителя, датчики, разработанные UltraSense Systems, могут работать с очень малой потребляемой мощностью и не предъявляют требований к отдельному процессору. Они также могут работать, если пользователи носят перчатки или если гаджеты закрыты, по-видимому, и они также могут определять силу нажатия.
UltraSense Systems только что объявили о себе миру, и поэтому сейчас рано предсказывать, как именно такого рода технологии будут влиять на устройства, которые мы используем каждый день.
Напомним, ранее сообщалось, что Nokia создала сенсорный экран изо льда.
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