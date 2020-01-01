Столица Мексики тонет с тревожной скоростью

Вес города погружает его на дно сухого озера.

Согласно новому исследованию, Мехико, самый густонаселенный мегаполис Северной Америки, опустился слишком низко, чтобы его спасти.

После столетий отвода воды из подземных водоносных горизонтов дно озера, на котором расположен этот город, стало все более и более сухим, в результате чего глиняные листы сжимались и трескались с неудержимой скоростью.

Это не только ставит под угрозу инфраструктуру, но и угрожает водной безопасности миллионов людей.

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Несмотря на прекращение бурения грунтовых вод в 1950-х годах, данные за 115 лет нивелирования и 24 года данных GPS показали, что город продолжает погружаться примерно с той же скоростью.

В северо-восточном секторе города - районе, который еще не урбанизирован и где скорость опускания до сих пор не исследовалось - ученые обнаружили, что район погружается со скоростью до 50 сантиметров в год.

"Даже если уровень воды будет повышен, нет никакой надежды на восстановление большей части утраченной высоты и утраченной емкости водоема", - пишут авторы. Водоносный слой - это регион, ограничивающий перетекание грунтовых вод из одного водоносного горизонта в другой.

Представьте себе след на мокром песке. Когда ступня убирается и вода просачивается обратно, отпечаток снова начинает заполняться, как будто снова надувается вдавленная подушка.

Однако продолжающийся вес разрастающегося города и постоянный доступ к грунтовым водам делают дальнейшее опускание в значительной степени неизбежным. Особую тревогу вызывает тот факт, что это погружение также происходит в регионах, еще не отягощенных урбанизацией.

"Если поставить тяжелые здания на такой грунт и использовать неглубокий фундамент, грунт уплотняется", - сказал в 2004 году инженер-геолог Эдди Бромхед из Кингстонского университета в Лондоне. "Это, наряду с удалением воды, является причиной такого беспорядка в Мехико".

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Ученые впервые заметили, что Мехико тонет в начале 1900-х годов со скоростью примерно 8 сантиметров в год. К 1958 году эта цифра подскочила до 29 сантиметров в год, что привело к решению ограничить количество воды, которую можно было подавать из колодцев в центре города.

После этого скорость опускания вернулась к менее чем 9 сантиметрам в год, но за последние два десятилетия данные с более высоким разрешением показали постоянную скорость опускания до 40 сантиметров в год в историческом центре города.

Используя современные данные, исследователи теперь оценивают, что глиняные пласты под Мехико могут в конечном итоге сжаться на 30 процентов, и хотя этого не произойдет в ближайшие 150 лет или около того, мы мало что можем сделать, чтобы остановить это.

Сегодня верхняя глина города уплотнена уже на 17 процентов, и авторы говорят, что эти изменения "почти полностью необратимы".

Конечно, не все части города тонут с одинаковой скоростью. Некоторые участки уже опустились ниже первоначального дна озера, а другие остаются на более высоком уровне.

Хотя такое отсутствие равномерного опускания может показаться хорошим, в конечном итоге это приводит к более высокому риску интенсивного разрушения поверхности, которое может повредить инфраструктуру и вызвать загрязнение источников воды.

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Дождь и родниковая вода, стекающая с гор, окружающих Мехико, сделали затонувший город особенно подверженным наводнениям. По мере того, как глина под ним все больше опускается и трескается, авторы опасаются, что этот сильный нисходящий поток воды в конечном итоге просочится в грунтовые воды, привнося в нее загрязнители или канализацию.

В настоящее время 70 процентов питьевой воды в городе поступает из скважин, добывающих подземные воды, что продолжает истощать водоносные горизонты региона. Если эта вода станет загрязненной, это "в конечном итоге создаст почву для кризиса загрязнения воды", говорят авторы.

Без широко распространенной системы повторного использования сточных вод или сбора дождевой воды город изо всех сил пытается удовлетворить спрос. Уже сейчас 1,1 миллиона домов в разрастающемся городе не имеют доступа к безопасной воде, и большая часть трещин на земле происходит в районах с низким социально-экономическим статусом.

Достаточно богатые жители могут позволить себе переехать в менее уязвимые районы или покупать воду в других местах. Но если не предпринять решительных действий и в ближайшее время, остальные будут вынуждены утонуть вместе с землей.

Напомним, ранее сообщалось, что Нью-Йорк и Москва станут необитаемыми через 50 лет.