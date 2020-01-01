Впервые в США на волю выпустили генно-модифицированных комаров

Эти комары должны вытеснить дикие популяции.

Биотехнологическая фирма Oxitec выпустила на остров Флорида-Кис своих генетически модифицированных комаров с целью подавления диких, болезнетворных популяций комаров в этом регионе. Это первый случай выпуска генетически модифицированных комаров в США.

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Oxitec ранее выпустила свои модифицированные комары Aedes aegypti в Бразилии, Каймановых островах, Панаме и Малайзии, и компания сообщила, что местные популяции A. aegypti в этих местах сократились как минимум на 90 процентов.

A. aegypti может переносить такие болезни, как вирус Зика, денге, чикунгунью и желтую лихорадку, а выпуск модифицированных комаров дает возможность контролировать популяцию без использования пестицидов.

Модифицированные москиты Oxitec, все мужские, были сконструированы так, чтобы нести смертельный ген; когда модифицированные вредители спариваются с дикими самками комаров, смертельный ген передается их потомству.

Хотя ген не влияет на выживание самцов, он мешает потомству самок вырабатывать необходимый белок и, таким образом, заставляет их умирать до достижения зрелости.

Только самки комаров кусают людей (самцы москитов пьют исключительно нектар), поэтому модифицированные комары и их выжившие потомки мужского пола не могут передавать болезни человеку.

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Комары A. aegypti составляют около 4 процентов комаров на Флорида-Кис, но вызывают подавляющее большинство болезней, переносимых комарами, передаваемых людям в этом районе.

Совет по борьбе с комарами Флорида-Кис (FKMCD) обычно выделяет 1 миллион долларов в год на борьбу с вредителями, прибегая к дорогостоящим мерам, таким как распыление воздушных инсектицидов.

Правление пришло к выводу, что выпуск сотен миллионов генетически модифицированных комаров может быть менее затратным и более эффективным вариантом, особенно с учетом того, что популяции комаров со временем становятся устойчивыми к пестицидам.

FKMCD впервые обратилась к Oxitec в 2010 году, и после десятилетия регуляторных оценок и сопротивления на местном уровне, как совет директоров, так и Агентство по охране окружающей среды США (EPA), наконец, одобрили план по выпуску генетически модифицированных комаров.

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В конце апреля компания разместила ящики с москитными яйцами в шести местах в Каджо-Ки, Рамрод-Ки и Вака-Ки . В течение следующих 12 недель из ящиков должно появиться около 12 000 только что вылупившихся самцов комаров.

Этот выпуск будет служить в качестве первоначального испытания, чтобы Oxitec мог собрать данные перед запуском второго испытания с почти 20 миллионами комаров позднее в этом году.

Компания будет отлавливать комаров на протяжении всего испытания, чтобы наблюдать, как далеко насекомые удаляются от своих ящиков, как долго они живут и действительно ли самки комаров улавливают смертельный ген и умирают. Чтобы упростить отслеживание измененных комаров, Oxitec представила ген, который заставляет комаров светиться определенным спектром света.

Напомним, ранее сообщалось, что определена самая любимая группа крови у комаров.