Определена самая любимая группа крови у комаров

Чаще всего кусают людей с I группой крови.

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

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По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — заявили ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что у комаров нашли радары на запах человека.