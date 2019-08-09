Определена самая любимая группа крови у комаров
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.
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По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — заявили ученые.
Напомним, ранее сообщалось, что у комаров нашли радары на запах человека.
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