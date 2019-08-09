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Определена самая любимая группа крови у комаров

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Чаще всего кусают людей с I группой крови.
Комары любят первую группу крови
Комары любят первую группу крови
freepik.com

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

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По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — заявили ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что у комаров нашли радары на запах человека.

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Теги: комары
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ptica-govorun    09.08.2019, 09:23
Оценка:  +2
ptica-govorun
Кажется, об этом все знают еще с прошлого века.
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