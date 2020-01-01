Впервые найдена беременная мумия

Мумия, которую сделали их беременной женщины, встретилась археологам впервые.

Сначала археологи думали, что они сканировали мумию древнеегипетского жреца по имени Хор-Джехути. Затем изображения в брюшной полости показали, что там были кости крошечной ступни.

Полное сканирование подтвердило: ступня принадлежала крошечному зародышу, все еще находящемуся в утробе его умершей и мумифицированной матери.

Мало того, что это первый раз, когда была обнаружена намеренно мумифицированная беременная женщина, это представляет собой увлекательную загадку. Кто была эта женщина? И почему она была мумифицирована вместе со своим плодом? Открытие настолько своеобразно, что ученые назвали ее Таинственной леди Национального музея в Варшаве.

Читай также: Найдена древняя мумия в странном коконе

"По неизвестным причинам плод не был извлечен из брюшной полости во время мумификации", - сказал археолог Войцех Эйсмонд из Польской академии наук. "По этой причине мумия действительно уникальна. Наша мумия - единственная в мире, у которой пока идентифицирован плод в утробе".

Мумия и ее саркофаг были подарены Варшавскому университету в 1826 году и с 1917 года хранятся в Национальном музее в Варшаве. На самом деле артефакт имеет интересную историю. Первоначально считалось, что мумия была женской, вероятно, из-за сложного саркофага.

Только примерно в 1920 году, когда было переведено имя на гробу и картонной упаковке, восприятие изменилось. Письменность показала, что погребенный был назван Хор-Джехути и занимал высокое положение.

Гроб и мумия Ejsmond

"Писец, жрец Гора-Тота, которому поклонялись как посещающему божеству на горе Джеме, королевскому губернатору города Петмитен, Хор-Джехути, оправданный голосом, сын Падиамонемипета и хозяйка дома Танетмин", - гласил перевод.

Читай также: Археологи заглянули внутрь египетских мумий

Однако в 2016 году компьютерная томография показала, что мумия в саркофаге, возможно, на самом деле не была Хор-Джехути. Кости были слишком хрупкими, мужские репродуктивные органы отсутствовали, а трехмерная реконструкция показала грудь.

Учитывая, что в XIX веке с артефактами обращались не так тщательно, и учитывая, что гроб действительно был сделан для мужской мумии, кажется, что в какой-то момент в саркофаг поместили совершенно другую мумию - возможно, чтобы быть выданным как более ценный артефакт.

По словам исследователей, это подтверждается повреждением некоторых повязок мумии, которое, вероятно, было вызвано мародерами XIX-го века, роющимися в поисках амулетов.

Таким образом, невозможно узнать, кем именно была эта женщина, и даже если она приехала из Фив, где был найден гроб; однако по ее останкам можно установить несколько фактов.

Во-первых, ее мумифицировали с большой осторожностью и с богатым набором амулетов, что само по себе наводило на мысль, что она была кем-то важным - мумификация была роскошью в Древнем Египте, недоступной для большинства.

ентген и компьютерная томография брюшной полости мумии, обнажающая плод Ejsmond

Она умерла чуть более 2000 лет назад, примерно в первом веке до нашей эры, в возрасте от 20 до 30 лет, и развитие плода предполагает, что она была на 26-30 неделе беременности.

Читай также: В статуе Будды нашли мумию монаха

По словам исследователей, это первое открытие беременной забальзамированной мумии, "Таинственная дама" ставит захватывающие вопросы о древних египетских духовных верованиях. Считали ли древние египтяне, что нерожденные зародыши могут перейти в загробную жизнь, или эта мумия была странной аномалией?

Неясно, как она умерла, но команда считает, что анализ сохранившихся мягких тканей мумии может дать некоторые подсказки.

"Высокая смертность во время беременности и родов в те времена не секрет", - сказал Эйсмонд. "Поэтому мы считаем, что беременность каким-то образом могла способствовать смерти молодой женщины".

Напомним, ранее сообщалось, что в мумии нашли смертоносных паразитов.