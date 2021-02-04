Найдена древняя мумия в странном коконе

Такого погребения археологи еще не видели .

Обнаружение редкой "грязевой мумии" из Древнего Египта удивило археологов, которые не ожидали найти покойника, заключенного в затвердевшую глиняную раковину.

"Грязевой панцирь" - беспрецедентная находка, которая ранее не задокументирована в египетских археологических записях.

Возможно, "грязевое обертывание" использовалось для стабилизации мумии после того, как она была повреждена, но грязь также могла быть предназначена для имитации практики, используемой элитой общества, которую иногда мумифицировали с помощью импортных материалов на основе смолы в течение почти 350 лет. По словам исследователей, период от позднего Нового царства до 21-й династии (около 1294 г. до н.э. - 945 г. до н.э.).

Итак, почему этот человек был покрыт грязью, а не смолой?

Украшенный гроб (справа) не принадлежит к необычной обернутой грязью мумии (слева) Sowada

"Грязь - более доступный материал"», - сказала ведущий исследователь Карин Совада, научный сотрудник факультета истории и археологии Университета Маккуори в Сиднее, Австралия.

Грязевой кокон - не единственная странность мумии. Исследователи обнаружили, что мумия, датируемая примерно 1207 годом до нашей эры, была повреждена после смерти и даже была похоронена не в том гробу, который на самом деле был предназначен для женщины, умершей совсем недавно.

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Как и многие древнеегипетские мумии, "грязевая мумия" и ее гроб с крышкой были приобретены в 1800-х годах западным коллекционером, в данном случае сэром Чарльзом Николсоном, англо-австралийским политиком, который привез ее в Австралию.

Николсон пожертвовал их Сиднейскому университету в 1860 году, и сегодня они находятся в университетском музее крыла Чау Чак. Но похоже, что тот, кто продал артефакты, обманул Николсона: гроб моложе захороненного в нем тела, как выяснили исследователи.

"Местные торговцы, вероятно, поместили в гроб мумифицированное тело, не связанное с ним, чтобы продать более полный "набор", - хорошо известная практика в местной торговле древностями", - пишут исследователи в своем исследовании. На гробе написано имя женщины - Меруах или Меру(т)ах - и датируется примерно 1000 г. до н.э., согласно украшающей его иконографии, то есть гроб примерно на 200 лет моложе находящейся в нем мумии.

3D-изображения КТ, показывающие грязевой панцирь Sowada

По словам исследователей, хотя это не Меруах, анатомические подсказки намекают, что это женщина, умершая в возрасте от 26 до 35 лет.

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Исследователи впервые подозревали, что мумия возрастом 3400 лет была необычной, в 1999 году, когда компьютерная томография обнаружила что-то странное внутри. Для расследования исследователь извлек несколько образцов обертки и обнаружил, что они содержат смесь песчаного ила.

Когда новая группа исследователей повторно просканировала мумию в 2017 году, они обнаружили ранее неизвестные детали о панцире, особенно когда они повторно исследовали химические фрагменты грязи.

После смерти женщину мумифицировали и завернули в ткань. Затем ее останки, в том числе ее левое колено и голень, были повреждены при "неизвестных обстоятельствах", возможно, грабителями могил, которые побудили кого-то починить ее мумию, вероятно, в течение одного-двух поколений ее первого захоронения. Мумию повторно обработали и набили текстилем, а также нанесли грязевой панцирь", - написали исследователи.

КТ-изображения внутренних черт мумифицированного человека. Панцирь можно увидеть как тонкую белую линию Sowada

Тот, кто ремонтировал мумию, сделал сложный "бутерброд" из земли, поместив тесто из грязи, песка и соломы между слоями льняной ткани. По словам Совада, нижняя часть грязевой смеси имела базовое покрытие из белого пигмента на основе кальцита, а верхняя часть была покрыта охрой - красным минеральным пигментом.

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"Грязь, очевидно, наносилась листами, пока она была влажной и податливой", - сказала она. "Тело было обернуто льняной тканью, на нее был наложен панцирь, а затем на него были наложены другие ленты".

Позже мумию снова повредили, на этот раз с правой стороны шеи и головы. Поскольку это повреждение затрагивает все слои, включая грязный панцирь, похоже, что это повреждение было более недавним и побудило вставить металлические штифты для стабилизации поврежденных участков, сказали исследователи.

Эта "грязевая мумия" - не единственная древнеегипетская мумия, подлежащая вскрытию; Исследователи отметили, что тело короля Сети I было обернуто более одного раза, как и останки короля Аменхотепа III (деда Тутанхамона).

Что касается грязевого панциря женщины, то "это действительно новое открытие в египетской мумификации", - сказала Совада. "Это исследование помогает построить более крупную и более детальную картину того, как древние египтяне обращались со своими мертвыми и готовили их".

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли мумию с золотым языком.