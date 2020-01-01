У древнего Марса могли быть ледяные облака

Ученые предположили, что облака могли создавать парниковый эффект.

Согласно результатам нового исследования, высокогорные ледяные облака, возможно, позволили древнему Марсу вместить реки и озера, нагревая планету за счет парникового эффекта. Теория может быть проверена марсоходом NASA Perseverance, который в настоящее время активно исследует поверхность Красной планеты.

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Одна из величайших неразгаданных загадок в нашей Солнечной системе - это вопрос о том, как Марс превратился из мира, способного содержать огромные озера - и, возможно, жизни - в негостеприимную бесплодную планету, которую мы знаем сегодня.

Ученые точно знают, что древний Марс когда-то был местом скопления жидкой воды, потому что трещины, остатки дельты и горные отложения, вырезанные и переносимые текущей жидкостью, все еще хорошо видны на Красной планете на спутниковых снимках. Остатки этих когда-то водянистых участков теперь считаются одними из самых многообещающих мест, где можно найти ключи к разгадке прошлой микробной жизни, о которой мы знаем.

Но, несмотря на множество выдвинутых теорий, ученые все еще не уверены в том, как Марс смог поддерживать жидкую воду, несмотря на тот факт, что, учитывая его относительно удаленную орбиту, он получал примерно треть солнечного света от нашей звезды, чем Земля. делает сегодня.

Результаты нового исследования предполагают, что секрет водного прошлого Марса может быть связан с его атмосферной историей. В исследовании использовалось современное трехмерное компьютерное моделирование Красной планеты, чтобы смоделировать, как мог выглядеть древний марсианский климат. В частности, ученые пытались определить, могло ли присутствие высотных ледяных облаков оказать значительное влияние на потепление атмосферы планеты.

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Эта теория была первоначально предложена еще в 2013 году, но была отвергнута некоторыми членами научного сообщества. Частично это было связано с тем, что облака должны были сохранять сцепление намного дольше, чем были способны их ближайшие земные эквиваленты, известные как перистые облака .

Однако новое моделирование, проведенное исследователями, показало, что необычные облака действительно могли сохраняться, и что ключ к их долговечности вращался вокруг количества водяного льда, присутствующего на поверхности Марса.

В оцифрованной версии Марса, использованной командой, было показано, что в случаях, когда поверхность земли была покрыта льдом, это могло привести к влажности поверхности, которая, вероятно, спровоцировала бы создание облаков на малой высоте.

Однако, когда Марс был покрыт льдом в целом - с замерзшей водой, оставшейся, например, в полярных регионах и на вершинах гор - оказалось, что воздух у поверхности был намного суше. Это, в свою очередь, привело к созданию высотных облаков, которые могли просуществовать до года, прежде чем потеряли свою сплоченность.

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"В модели эти облака ведут себя не так, как земные", - сказал Эдвин Кайт, ведущий автор нового исследования и доцент кафедры геофизических наук в Чикагском университете. "Построение моделей на основе земной интуиции просто не сработает, потому что это совсем не похоже на круговорот воды на Земле, который быстро перемещает воду между атмосферой и поверхностью".

Эти ледяные высотные облака вызывают парниковый эффект, при котором тепло от Солнца задерживается в атмосфере, нагревая планету еще больше и допуская наличие жидкой воды на поверхности.

Дальнейшие исследования марсианского ландшафта с помощью марсохода Perseverance могут помочь проверить модель команды.

"Марс важен, потому что это единственная известная нам планета, которая имела способность поддерживать жизнь - а затем потеряла ее", - объяснил Кайт. "Долгосрочная климатическая стабильность Земли замечательна. Мы хотим понять все способы, которыми может нарушиться долгосрочная климатическая стабильность планеты - и все способы (не только земной), которыми она может быть сохранена".

Напомним, ранее сообщалось, что в метеорите нашли доказательства воды на Марсе.