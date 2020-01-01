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На Марсе обнаружена ранее невиданная химическая реакция

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Хлористый водород должен образовывать при помощи воды, но воды на Марсе не видно.
В атмосфере Марса обнаружили странный газ
В атмосфере Марса обнаружили странный газ
NASA

Гигантская марсианские песчаная буря в 2018 году дала нам ранее незамеченный газ в атмосфере планеты. Впервые орбитальный аппарат ExoMars обнаружил следы хлористого водорода, состоящего из водорода и атома хлора.

Этот газ представляет ученым Марса новую загадку, которую нужно разгадать: как он попал туда.

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"Мы впервые обнаружили хлористый водород на Марсе", - сказал физик Кевин Олсен из Оксфордского университета в Великобритании. "Это первое обнаружение галогенового газа в атмосфере Марса, и оно представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять".

Ученые внимательно следят за газами, содержащими хлор, в атмосфере Марса, поскольку они могут подтвердить, что планета вулканически активна . Однако, если хлористый водород был произведен в результате вулканической активности, он должен увеличиваться только очень регионально и сопровождаться другими вулканическими газами.

Хлороводород, обнаруженный ExoMars, был зарегистрирован как в северном, так и в южном полушариях Марса во время пыльной бури, и отсутствие других вулканических газов было явным. 

Это говорит о том, что газ производился каким-то другим способом; К счастью, у нас на Земле есть аналогичные процессы, которые могут помочь нам понять, что это могло быть.

График, показывающий потенциально новый химический цикл, обнаруженный на Марсе
График, показывающий потенциально новый химический цикл, обнаруженный на Марсе
ESA

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Это многоступенчатый процесс, требующий нескольких ключевых ингредиентов. Во-первых, вам нужен хлорид натрия (это обычная соль), оставшийся от процессов испарения. На Марсе этого много, считается, что это остатки древних соленых озер. Когда пыльная буря поднимает поверхность, хлорид натрия выбрасывается в атмосферу.

Еще есть марсианские полярные ледяные шапки, которые при нагревании летом сублимируются. Когда образующийся водяной пар смешивается с солью, в результате реакции выделяется хлор, который затем вступает в реакцию с образованием хлористого водорода.

"Вам нужен водяной пар, чтобы освободить хлор, и вам нужны побочные продукты воды - водород - для образования хлористого водорода. Вода имеет решающее значение в этой химии", - сказал Олсен. "Мы также наблюдаем корреляцию с пылью: мы видим больше хлористого водорода, когда активность пыли увеличивается, и этот процесс связан с сезонным нагревом южного полушария".

Эта модель подтверждается обнаружением хлористого водорода в следующем пыльном сезоне 2019 года, который команда все еще анализирует.

Однако подтверждение еще не получено. Будущие и текущие наблюдения помогут составить более полную картину циклов процесса.

Между тем, лабораторные эксперименты, моделирование и симуляция помогут ученым исключить или подтвердить потенциальные механизмы выброса хлористого водорода в атмосферу Марса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили странное белое облако.

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Теги: Марс, химия
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