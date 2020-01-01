На Марсе обнаружена ранее невиданная химическая реакция

Хлористый водород должен образовывать при помощи воды, но воды на Марсе не видно.

Гигантская марсианские песчаная буря в 2018 году дала нам ранее незамеченный газ в атмосфере планеты. Впервые орбитальный аппарат ExoMars обнаружил следы хлористого водорода, состоящего из водорода и атома хлора.

Этот газ представляет ученым Марса новую загадку, которую нужно разгадать: как он попал туда.

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"Мы впервые обнаружили хлористый водород на Марсе", - сказал физик Кевин Олсен из Оксфордского университета в Великобритании. "Это первое обнаружение галогенового газа в атмосфере Марса, и оно представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять".

Ученые внимательно следят за газами, содержащими хлор, в атмосфере Марса, поскольку они могут подтвердить, что планета вулканически активна . Однако, если хлористый водород был произведен в результате вулканической активности, он должен увеличиваться только очень регионально и сопровождаться другими вулканическими газами.

Хлороводород, обнаруженный ExoMars, был зарегистрирован как в северном, так и в южном полушариях Марса во время пыльной бури, и отсутствие других вулканических газов было явным.

Это говорит о том, что газ производился каким-то другим способом; К счастью, у нас на Земле есть аналогичные процессы, которые могут помочь нам понять, что это могло быть.

График, показывающий потенциально новый химический цикл, обнаруженный на Марсе ESA

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Это многоступенчатый процесс, требующий нескольких ключевых ингредиентов. Во-первых, вам нужен хлорид натрия (это обычная соль), оставшийся от процессов испарения. На Марсе этого много, считается, что это остатки древних соленых озер. Когда пыльная буря поднимает поверхность, хлорид натрия выбрасывается в атмосферу.

Еще есть марсианские полярные ледяные шапки, которые при нагревании летом сублимируются. Когда образующийся водяной пар смешивается с солью, в результате реакции выделяется хлор, который затем вступает в реакцию с образованием хлористого водорода.

"Вам нужен водяной пар, чтобы освободить хлор, и вам нужны побочные продукты воды - водород - для образования хлористого водорода. Вода имеет решающее значение в этой химии", - сказал Олсен. "Мы также наблюдаем корреляцию с пылью: мы видим больше хлористого водорода, когда активность пыли увеличивается, и этот процесс связан с сезонным нагревом южного полушария".

Эта модель подтверждается обнаружением хлористого водорода в следующем пыльном сезоне 2019 года, который команда все еще анализирует.

Однако подтверждение еще не получено. Будущие и текущие наблюдения помогут составить более полную картину циклов процесса.

Между тем, лабораторные эксперименты, моделирование и симуляция помогут ученым исключить или подтвердить потенциальные механизмы выброса хлористого водорода в атмосферу Марса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили странное белое облако.