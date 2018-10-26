На Марсе обнаружили странное белое облако

Астрономы не могут понять его природу.

Начиная с 13 сентября межпланетная автоматическая станция Европейского космического агентства (ЕКА) «Марс-экспресс» наблюдала странное белое облако, образовавшееся рядом с Горой Арсия (Arsia Mons) — потухшим щитовым вулканом Красной планеты. Сейчас специалисты агентства объяснили причину образования облака.

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Высота Горы Арсии составляет почти 19 километров, ее диаметр — 435 километров. Над ней парит облако, растянувшееся в длину на полторы тысячи километров. Оно настолько массивное, что его смогли разглядеть при помощи земных телескопов. Обычно такие облака образуются при извержении вулкана, коим Гора Арсия и является, но Марс не видел извержений уже несколько миллионов лет, поэтому нет ни малейшего шанса, что облако образовалось вследствие активности вулкана. Сотрудники ЕКА утверждают, что такое совпадение — оптическая иллюзия.

Облако и вулкан ESA

Феномен, который наблюдали ученые, называется орографической облачностью. Когда плотные воздушные потоки стараются преодолеть возвышения горного рельефа с подветренной стороны и попадают в область пониженной температуры, образующаяся влажность конденсируется на частицах пыли, после чего и появляются такие облака.

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Специалисты ЕКА заявляют, что орографическая облачность характерна для большей части марсианского года, но постепенно исчезает с приближением зимнего солнцестояния. Ее можно наблюдать с периодичностью в несколько земных лет. Так, «Марс-экспресс» фиксировала ее в 2009, 2012 и 2015 годах. Поэтому появление облака в 2018-м не стало для ученых сюрпризом.

Летом Красную планету окутала самая масштабная пылевая буря последних лет. Из-за нее пришлось перевести марсоход Opportunity в кризисный режим, из которого он до сих пор не вышел. Специалисты NASA считают, что его солнечные панели накрыла осевшая пыль. В сентябре его заметила с орбиты планеты межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter. Попытки по налаживанию связи планируют вести до февраля 2019 года. Анализ орографических облаков, в том числе того, что наблюдал «Марс-экспресс», позволит ученым лучше понять, как пыль поднимается и оседает на поверхности Марса, чтобы предотвратить в будущем инциденты, подобные тому, что случился с ровером Opportunity.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото Марса в облаках.