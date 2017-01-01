Жизнь на Марсе могла быть уничтожена цунами

Катастрофа на Красной планете могла лишить ее воды.

Согласно изданию Journal of Geophysical Research: Planets международная команда ученых из Франции, Испании и Австралии пришла к выводу, что около трех миллиардов лет назад красная планета находилась под воздействием мощнейшего катаклизма, главным виновником которого стала вода. Огромная волна высотой с десятиэтажный дом пронеслась со скоростью 60 метров в секунду по практически всей площади планеты. Что же случилось такого после, что практически вся вода на Марсе попросту испарилась?

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Несмотря на то, что в настоящее время основная масса всей жидкости на планете сконцентрирована под полюсами Марса, в прошлом планета была даже более комфортной для жизни, чем Земля. Согласно последним данным, древний Марс обладал обширным океаном, превосходящим по своим размерам Северный Ледовитый океан. Глубина подобного водного резервуара достигала 2 километра, а запасов его воды хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем в 130 метров.

Загадка исчезновения такого большого количества воды все еще остается крайне актуальной для ученых со всего мира. Однако новое исследование может пролить истину на столь таинственное явление, связав воедино два абсолютно разных свидетеля древнего события планетарного масштаба: сохранившиеся до наших дней следы древнего океана и кратер Ломоносов, диаметр которого превышает 150 километров.

Как утверждается в исследовании, возраст кратера совпадает с возрастом марсианских котловин, аналогичных тем, которые возникают на Земле в результате воздействия цунами. Кроме того, астероид, вызвавший возникновение гигантской волны, должен был упасть на дно океана, о чем свидетельствует сохранившаяся форма кратера.

Место падения метеорита NASA.gov

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Скорее всего, марсианское цунами могло иметь красноватый оттенок из-за большого количества пыли, существовавшей на Марсе уже в то далекое время.

Очень сложно ответить на вопрос, как и почему красная планета обладала большими запасами воды в прошлом. Этот суровый и пыльный мир получает на треть меньше солнечного тепла, чем Земля, а слабая марсианская гравитация не позволила бы иметь какие-либо значительные запасы воды в жидкой форме. Единственным, что смогли бы найти гипотетические исследователи на подобной планете стал бы лёд. Однако согласно последним моделям, ученые установили, что с большой долей вероятности, древний Марс мог обладать водородной атмосферой, которая позволяла бы ему сохранять воду в жидкой фазе из-за довольно благоприятного климата на поверхности.

К настоящему времени Марс потерял большую часть своих водных запасов. Остатки прежнего богатства в наши дни существуют только в виде нескольких подземных озер, а на поверхности планеты вода в жидком виде появляется лишь эпизодически.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили новый способ поиска жизни на Марсе.