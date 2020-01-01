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Сумасшедшие черви атаковали 15 штатов США

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Ученые обеспокоены таким поведением червей.
Инвазивный прыгающий червь
Инвазивный прыгающий червь
UW Madison Arboretum

Черви рода Amynthas,  также известные как змеиные черви, азиатские прыгуны и прыгуны из Алабамы, согласно журналу Smithsonian Magazine,  представляют собой высокоинвазивную группу, которая впервые попала в Северную Америку в XIX веке, укрывшись на кораблях, перевозящих растения и грязь.

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С тех пор они распространились, и теперь были замечены в более чем дюжине штатов, включая Миннесоту, Висконсин, Миссури, Иллинойс, Айову, Небраску, Огайо, Техас, Луизиану, Индиану, Канзас, Индиану, Кентукки, Теннесси и Оклахома,  сообщает Newsweek.com.

Они напоминают обыкновенных дождевых червей, только мельче и коричневатого цвета. Если вы возьмете их в руки, они будет жутко корчиться и пытаться выпрыгнуть из вашей руки. Они могут даже оставить свой хвост в качестве мрачного сувенира.

Однако их репутация гораздо более зловещая. По данным Смитсоновского института, взрослые  черви размножаются быстро и без спаривания, откладывая кладку яиц того же цвета, что и почва.

После вылупления черви быстро поглощают питательные вещества из верхнего слоя почвы вокруг себя, оставляя после себя рыхлый зернистый беспорядок, напоминающий кофейную гущу.

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Эта обедненная питательными веществами почва быстро разрушается, оставляя мало средств к существованию для местных растений или конкурирующих видов червей и грибов, сказал Брэд Херрик, эколог из Университета Висконсин-Мэдисон.

"Одна вещь, которую мы заметили… - это то, что эти дождевые черви не только изменяют структуру почвы и динамику питательных веществ в ней, но также так или иначе вытесняют другие виды дождевых червей, которые уже существуют", - сказал Херрик.

Непонятно, как именно черви продолжают распространяться по стране. Согласно  статье в The Atlantic, опубликованной в январе 2020 года, ученые считают, что черви могут путешествовать "автостопом" из-за границы штата на растениях, на протекторах грузовых шин, цепляясь за ландшафтное оборудование или даже плывя по водным путям (их коконы могут путешествовать на удивление далеко в воде).

Исследователи все еще изучают долгосрочное воздействие этих высокоинвазивных червей на леса Северной Америки, но в краткосрочной перспективе ясно, что это плохие новости для почвы и местных червей, которые там обитают.

По данным Newsweek, на данный момент нет хорошего способа контролировать их распространение в лесах, которые они уже заселили, но есть некоторые рекомендации о том, что делать, если вы заметили их в своем саду.

Просто поместите всех взрослых червей, которых вы найдете, в пакет, оставьте их на солнце на 10 минут, а затем выбросьте. Если, конечно, они не выпрыгивают из ваших рук первыми.

Напомним, ранее сообщалось, что гигантские песчаные черви оказались реальностью.

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Теги: черви, США
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