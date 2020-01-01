Гигантские песчаные черви оказались реальностью

Не только в мире Дюны существовали песчаные черви, пожирающие все на своем пути.

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера обнаружили доказательства того, что более 20 миллионов лет назад по дну океана около Тайваня бродили крупные хищные черви, устраивающие засады - некоторые длиной до двух метров. Находка, опубликованная сегодня в журнале Scientific Reports , является результатом реконструкции необычного следа окаменелости, которое они определили как нору этих древних червей.

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По словам ведущего автора исследования, аспиранта СФУ по наукам о Земле Юйен Пана, ископаемое было найдено в скалистой местности недалеко от побережья Тайваня. Ископаемые останки являются частью области исследований, известной как ихнология. “Я была очарована этой норой монстров с первого взгляда“, - говорит она. “По сравнению с другими ископаемыми следами, длина которых обычно составляет всего несколько десятков сантиметров, эта была огромной: два метра в длину и два-три сантиметра в диаметре. Отличительные, похожие на перья структуры вокруг верхней норы также были уникальными и никакие ранее изученные ископаемые останки не показали подобных свойств“.

Пан и профессор наук о Земле СФУ Шахин Даштгард являются частью международной группы, которая назвала дома этих древних гигантских червей Pennichnus formosae

После исследования 319 образцов, сохранившихся в толщах раннего миоцена (22–20 миллионов лет назад) на северо-востоке Тайваня, была построена морфологическая модель этого следа окаменелости.

Следы песчаного червя Masakazu Nara

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“Шахин призвал нас обратиться к морским биологам, морским фотографам и владельцам аквариумов, чтобы они сравнили норы с биологическими аналогами, что позволило нам прийти к выводу, что это следы окаменелостей были произведены гигантскими хищными червями, устроившими засаду“, - говорит Пан.

Современного червя Боббит, который также является большим и хищным, иногда называют “песчаным ударником“, который ощущает добычу своими антеннами, затем хватает ее своими мощными челюстями и отступает в нору. Когда он зарывается, его тело занимает всю нору, что объясняет двухметровую нору, наблюдаемую у Pennichnus.

Дальнейший анализ показал высокую концентрацию железа в верхней части норы, что привело исследователей к мысли, что червь выделяет слизь, чтобы укреплять и восстанавливать стенку норы после каждого кормления.

Современные норы для червей похожи на отверстия для Pennichnus, что позволяет предположить, что осадочные породы провалились в нору при отступлении или вытягивании все еще живой добычи под морское дно.

Морские хищные черви существуют с раннего палеозоя (> 400 миллионов лет назад), но их тела из мягких тканей разлагаются, оставляя мало следов их существования. Pennichnus formosae, как полагают, является первым известным следом окаменелости, произведенной подповерхностным хищником из засады, что дает исследователям редкую возможность узнать больше о поведении этого древнего песчаного червя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Исландии на видео засняли гигантского червя.