Интересный факт дня: Суперлуние - это иллюзия

Суперлуние - это явление, когда Луна кажется очень большой.

Ночью с 26 на 27 апреля мы могли наблюдать сразу два явление - полнолуние суперлуние. Чтобы понять, что такое суперлуние, важно понять, почему разные части Луны освещены в разное время месяца, а также немного больше об орбите Луны.

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Причина, по которой мы видим разные пропорции Луны, освещенной в разное время месяца или в разных фазах, заключается в том, что Луна находится в разных точках своей орбиты вокруг Земли относительно Солнца.

Когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются вместе, солнечный свет освещает всю лунную поверхность и отражается обратно на Землю. На Земле это известно как полная Луна.

Когда Луна находится между Землей и Солнцем, солнечный свет не может отражаться от ее поверхности, и это новолуние. Между ними только часть поверхности Луны отражает солнечный свет, придавая ему разные фазы, как вы можете видеть на диаграмме ниже.

Фазы Луны depositphotos.com

Более того, орбита Луны вокруг Земли не идеально круглая - это слегка сжатый эллипс. Это означает, что иногда Луна ближе к Земле, чем в другое время. Ближайшее приближение Луны к Земле называется ее перигеем, а полная Луна в перигее или близко к нему называется суперлуной.

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Технически это также известно как сизигия перигея. Противоположное явление - когда полная Луна наиболее удалена от Земли по своей орбите - называется сизигией апогея или микролуной. Очевидно, что суперлуние - не новое явление, но ее название довольно новое - это слово появилось не раньше 1970-х годов.

Поскольку Луна такая большая и яркая по сравнению с другими объектами в ночном небе, ее нетрудно увидеть ясной ночью.

В Украине Луна взошла на востоке примерно в 22:30 в понедельник 26 апреля и зашла на западе сразу после 9:00 во вторник 27 апреля.

Но в Суперлунии есть одна загвоздка. На самом деле Луна не выглядит намного больше на небе по сравнению с нормальной полной Луной. Но иногда он кажется больше, когда приближается к горизонту. Почему это так, если его размер в небе не меняется, когда она движется по орбите ближе к Земле?

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Это известно как иллюзия Луны. Если вы закроете Луну большим пальцем, вы всегда сможете заблокировать ее, независимо от того, выглядит ли она крошечной высоко в небе или выглядит огромной ближе к горизонту.

Люди знали об этой оптической иллюзии тысячи лет, но мы до сих пор не до конца понимаем, как и почему она возникает.

Мы знаем, что это психологическая иллюзия, и, вероятно, отчасти из-за того, что мозг думает, что объекты вблизи горизонта должны быть ближе к нам. Есть десятки разных объяснений, и большинство из них связано с тем, как наш мозг обрабатывает информацию.

Таким образом, хотя суперлуна в понедельник могла объективно не казаться намного больше в небе, низкое положение над горизонтом может субъективно сделать ее намного больше для нас в любом случае.

Напомним, ранее мы узнали, что Землю окружает искусственный барьер.