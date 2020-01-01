В США подтверждены два случая заражения COVID-19 после вакцинации

Вирус смог "прорвать" оборону антител.

В новом исследовании сообщалось о двух случаях инфекций, вызванных "прорывом вакцины", что подтверждает опасения ученых, что некоторые варианты могут ускользать от мРНК-вакцин.

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Однако никогда не ожидалось, что вакцинация заблокирует 100 процентов инфекций, и эти результаты никоим образом не подрывают усилия по вакцинации. Фактически, они говорят о том, что нужно срочно прививать всех.

"Наши наблюдения подчеркивают важность продолжающейся гонки между иммунизацией и естественным отбором потенциальных вирусных мутантов, ускользающих от вируса", - пишут в своей статье исследователи из Университета Рокфеллера во главе с биохимиком Эзги Хасисулейманом .

У двух женщин, получивших вторую дозу вакцинации - одной прививкой Pfizer, а другой вакциной Moderna, - развился COVID-19.

Хорошая новость заключается в том, что у женщин были только легкие случаи заболевания, поэтому возможно, вакцины все еще помогли им. Но пока не известно, могут ли полностью вакцинированные люди заразиться тяжелым коронавирусом .

В ходе исследования проводился мониторинг сотрудников и студентов Университета Рокфеллера в США, в результате чего были получены образцы, представляющие более 400 вакцинированных сотрудников и почти 1500 невакцинированных добровольцев. С осени исследователи еженедельно собирают образцы слюны.

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Две полностью вакцинированные женщины, заразившиеся вирусом, не имели факторов риска тяжелой формы COVID-19. Пациент 2, 65-летняя женщина, дала положительный результат на вирус через 36 дней после введения второй дозы вакцины.

Но у Пациентки 1 у нее был положительный результат на инфекцию только через 19 дней после второй дозы, поэтому исследователи говорят, что они не могут исключить возможность того, что она была инфицирована до приема второй дозы.

"Мы пришли к выводу, что очень вероятно, что у обоих пациентов был эффективный иммунный ответ на вакцины", - пишут исследователи. "Наши наблюдения подтверждают вывод о том, что мы охарактеризовали достоверные примеры прорыва вакцины, проявляющиеся как клинические симптомы".

Изучив генетические последовательности вариантов, Хасисулейман и его команда обнаружили, что штамм Пациента 1 содержал мутации штамма B.1.1.7 Великобритании и B.1.526 из Нью-Йорка - возможно, в результате рекомбинации двух штаммов.

Генетическая рекомбинация вирусов происходит, когда два разных штамма одного и того же вируса заражают одну и ту же клетку-хозяин. В этой общей среде они могут обмениваться генами во время репликации, чтобы произвести следующее поколение.

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Это один из способов, которым вирусы могут измениться , чтобы нашему телу было трудно их распознать и сдержать.

Другой возможностью сочетания мутаций, наблюдаемых в штамме вируса Пациента 1, является конвергентная эволюция. Это когда давление отбора со стороны окружающей среды приводит к тому, что одни и те же мутации развиваются изолированно более одного раза.

Компании уже спешат разработать следующий раунд вакцин для борьбы с этими новыми вариантами, поскольку исследования показывают, что южноафриканский штамм B.1.351, по-видимому, способен уклоняться от нейтрализующих антител, которые наши тела вырабатывают в ответ как на вакцины, так и на инфекции, полученные ранее. штаммы.

Эта быстро меняющаяся ситуация является причиной того, что медицинские эксперты призывают нас сосредоточиться на вакцинах с мРНК. Их можно быстрее всего изменить для борьбы с новыми вариантами, а также с наименьшей вероятностью столкнуться с задержками в утверждении, потому что, кроме их РНК, все остальное в обновленной вакцине останется прежним.

Эти результаты показывают, насколько важно вакцинировать как можно больше людей во всем мире в кратчайшие сроки, которых мы можем достичь, чтобы попытаться предотвратить распространение большего числа таких вариантов.

Вот почему богатые страны, такие как США, Великобритания и Австралия, должны обеспечить более бедным странам доступ к большому количеству прививок, а не копить их все для себя.

Если позволить вирусу размножаться в местах, где нет средств для вакцинации собственного населения, это только увеличивает риск появления новых, возможно, более опасных вариантов и представляет новые риски для всех.

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Именно поэтому ООН учредила программу COVAX - чтобы попытаться предотвратить это. Но богатые страны, по сути, бойкотировали ее, одновременно заблокировав временный отказ от патентов, который позволил бы большему количеству стран получить доступ к информации, необходимой им для производства самих вакцин.

Эксперты продолжают призывать более богатые страны как можно скорее поделиться своими вакцинами.

Между тем, исследователи предполагают, что в этот критический период пандемии нам необходимо продолжать работать над несколькими стратегиями, включая серийное тестирование людей без симптомов, чтобы отслеживать реальный уровень распространения среди нашего населения, а также постоянный быстрый и открытый обмен всеми данными.

Напомним, ранее сообщалось, что новая мутация коронавируса может сделать вакцинацию бесполезной.