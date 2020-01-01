Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

К счастью, она крошечная.

Астрономы думают, что они открыли крошечную черную дыру, масса которой настолько мала, что помещает ее в исключительную категорию. Лучше всего то, что это захватывающе близко.

Примерно в 1500 световых годах от нашей планеты, в созвездии Млечного Пути, известном как Единорог, это ближайший к нашей планете кандидат в черные дыры, который ученым удалось найти.

Команда из Университета штата Огайо назвала его Единорогом - вершиной шляпы над домом черной дыры и ее чрезвычайно редкой природой.

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“Когда мы посмотрели на данные, эта черная дыра - Единорог - просто выскочила наружу“, - говорит астроном Таринду Джаясингхе.

Так как же мы этого не видели раньше? Оказывается, у нас были астрономические шоры.

Теория предсказывает, что черные дыры могут существовать в диапазоне масс - от крошечных первобытных до сверхмассивных гигантов, питающих сердца галактик. Однако, когда дело доходит до черных дыр, образованных коллапсирующими ядрами мертвых звезд, астрономы за прошедшие годы обнаружили некоторые “разрывы в массах“.

Если звезда коллапсирует до массы, примерно менее чем в 2,3 раза превышающей массу нашего Солнца, она превращается в нейтронную звезду, а не в черную дыру. И до недавнего времени мы не обнаружили никаких звездных черных дыр массой меньше 5 солнечных, что оставляет нам разрыв в массах.

До того, как мы нашли какие-либо объекты в этом промежутке, их существование было настолько сомнительным, что когда астрономы заметили соседнюю красную гигантскую звезду, которую что-то тянуло, они сначала отклонили возможность того, что это был крошечный невидимый компаньон.

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Но Джаясингхе смотрел на это иначе. Когда он был аспирантом, его научный руководитель сказал ему о возможности возникновения чрезвычайно маленьких черных дыр, и он хотел провести расследование.

Анализируя данные с различных телескопов и спутников, он отточил работу над красным гигантом в созвездии Единорога, которое находилось на последних этапах своей жизни.

Скорость звезды и то, как ее притягивала гравитация, предполагали, что вокруг нее вращается крошечная черная дыра. Размер этого темного и безмолвного спутника был рассчитан примерно на 3 массы Солнца.

“Подобно тому, как гравитация Луны искажает океаны Земли, заставляя моря расширяться к Луне и от нее, вызывая приливы, так и черная дыра искажает звезду в форме футбольного мяча с одной осью длиннее другой", - объясняет астроном Тодд Томпсон, который в прошлом помогал находить другие крошечные черные дыры.

“Самое простое объяснение - это черная дыра - и в этом случае наиболее вероятным является самое простое объяснение“.

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В течение десятилетий было неясно, существует ли что-нибудь в разнице масс между двумя формами мертвой звезды.

Единорог теперь присоединяется к нескольким другим крошечным черным дырам, чтобы помочь разгадать эту загадку. Результаты еще не подтверждены официально, но на данный момент это кажется сильным кандидатом на еще один удар черной дыры в середине разрыва в массах.

“Я думаю, что эта область продвигается к этому, чтобы действительно составить карту, сколько существует черных дыр малой массы, сколько промежуточной массы и сколько существует черных дыр большой массы, - говорит Томпсон, - потому что каждый раз, когда вы находите одну, она дает вы знаете, какие звезды коллапсируют, какие взрываются, а какие находятся между ними“.

Кто знает, сколько еще крошечных черных дыр нам предстоит найти. Готовы или нет, сюда приходят астрономы.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили первый снимок структуры возле черной дыры.