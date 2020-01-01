Японские исследователи открыли метод восстановления зубов у мышей.

Каждому знакомо выпадение зубов, потому что все мы теряли зубы в детстве. Однако, когда мы становимся взрослыми, потеря зубов может стать серьезной проблемой. В то время как у детей есть взрослые зубы, которые заменяют молочные, взрослый, потерявший зуб, просто остается без зуба, что может затруднить прием пищи. Группа ученых из Университета Киото и Университета Фукуи открыла антитело к одному гену, которое может стимулировать рост зубов. Пока только у мышей.

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Ген представляет собой сенсибилизацию матки, связанную с геном-1 или USAG-1, и он способен стимулировать рост зубов у мышей, страдающих агенезом зубов, что является генетическим заболеванием. Исследователи отмечают, что у типичного взрослого человека 32 зуба, но около одного процента населения имеют больше или меньше из-за врожденного состояния. Исследователи изучили генетические причины слишком большого количества зубов, чтобы помочь восстановить зубы у взрослых.

Исследователи отмечают, что морфогенез отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, в том числе одной, называемой костным морфогенетическим белком (BMP), и передачи сигналов Wnt. Эти молекулы модулируют рост множества органов и тканей внутри человеческого тела. Исследователи избегают лекарств, которые напрямую влияют на их активность, из-за побочных эффектов, которые могут иметь последствия для всего тела.

У мыши отрасли новые зубы slashgear.com

Исследователи говорят, что они знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов, поэтому они исследовали этот конкретный ген. Команде удалось найти несколько моноклональных антител к USAG-1. Подобные антитела обычно используются для лечения рака, артрита и для разработки вакцин. Исследователи нарушили взаимодействие USAG-1 только с BMP и обнаружили, что передача сигналов BMP важна для определения количества зубов у мышей.

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Они также обнаружили, что однократного введения было достаточно для образования целого зуба, и последующие эксперименты показали те же преимущества для хорьков. Исследователи говорят, что это исследование является первым, демонстрирующим преимущества моноклональных антител для регенерации зубов и может предоставить новую терапевтическую основу для замены зубов, которая в настоящее время лечится с помощью имплантатов или искусственных методов.

Напомним, ранее сообщалось, что мышей научили видеть свет носом.