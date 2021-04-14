Вода на Марсе исчезла не сразу

Куда ушла вся эта вода?

Марсоход Curiosity, исследующий гору Шарп внутри огромного кратера Гейл на Марсе, обнаружил доказательства того, что планета не сразу потеряла воду NASA

Новое исследование показало, что Марс не высох сразу, а колебался между засушливыми периодами и более влажными, прежде чем стать такой засушливой планетой, какой является сегодня.

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Предыдущие исследования показали, что Марс когда-то был достаточно влажным чтобы покрыть всю его поверхность океаном, содержащим примерно половину воды, чем Атлантический океан Земли. Однако сейчас Красная планета является чрезвычайно засушливой планетой, в тысячу раз суше, чем самые засушливые части пустыни Атакама в Чили, самого засушливого места на Земле, по данным NASA.

Пролить свет на как высох Марс, ученые проанализировали данные марсохода НАСА Curiosity на Красной планете. В настоящее время аппарат исследует подножие горы Шарп, гигантского холма высотой около 5,5 километров, поднимающегося из центра кратера Гейла шириной 96 миль (154 км).

Официально известный как Эолис Монс, Гора Шарп, "представляет собой гигантский холм из осадочных пород, отложенных ветром и водой", - сказал ведущий автор исследования Уильям Рапин, ученый-планетолог из Тулузского университета во Франции. Предыдущие исследования датировали его основание 3,6 миллиардами лет, что поместило его в гесперианский период Марса, когда планета переходила от влажной к сухой.

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Космический корабль на орбите Марса уже дал подсказки о минеральном составе склонов горы Шарп. Теперь, используя телескоп Remote Micro-Imager на инструментах Curiosity ChemCam и его коллеги исследовали крутые склоны холма, чтобы получить представление о далеком прошлом Красной планеты.

В течение длительного времени геологические события могут откладывать слои или пласты горных пород - например, извержения вулканов могут откладывать тонкие слои пепла или толстые слои лавы. Ученые могут анализировать слои, чтобы определить события, которые их создали, проливая свет на древнюю историю области или целой планеты.

Ученые сосредоточились на осадочных пластах толщиной около 850 метров. Основание горы Шарп состоит из глин толщиной около 985 футов (300 м), вероятно, связанных с озерами. Выше этого исследователи определили широкие склонные к эрозии слои толщиной около 490 футов (150 м), вероятно, образовавшиеся из-за переносимых ветром дюн во время длительного периода засухи. Затем, вдобавок ко всему, ученые увидели тонкие, чередующиеся слои светлых и темных пород толщиной около 400 м, которые типичны для отложений речной поймы, что свидетельствует о возвращении более влажных условий.

"Мы можем видеть изменения климата, зафиксированные в осадочной структуре насыпи", - сказал Рапин. Ученые подробно рассказали о своих выводах. Интернете 8 апреля в журнале Geology.

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Предыдущие исследования показали, что Марс полностью высох около 3 миллиардов лет назад. Эти новые данные показывают, что марсианский климат претерпевал несколько крупномасштабных колебаний между засушливыми периодами и временами, когда было много рек и озер, прежде чем он стал полностью засушливым.

Curiosity планирует подняться у подножия горы Шарп и пробурить различные пласты горных пород. Это может пролить свет, например, на то, состояли ли дюны в засушливый период из соляных или силикатных зерен.

"Знание того, из чего они сделаны, может помочь нам понять, в чем причины колебаний климат"», - сказал Рапин.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые засомневались в наличии воды на Марсе.