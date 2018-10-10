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Обнаружение воды на Марсе признали глюком

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Жидкой воды на Марсе нет.
Жидкой воды на Марсе нет
Жидкой воды на Марсе нет
NASA

Признаки наличия перхлоратов на Марсе, которые дали ученым возможность говорить о марсианской жизни, оказались «глюком». Большое количество перхлоратов в воде снижает температуру ее замерзания до - 80 градусов Цельсия. Если бы эти вещества действительно были на соседней планете, то там бы могла существовать и жидкая вода. Но похоже, что надежды были ложными.

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Чтобы детально изучить, в каких местах на Марсе есть перхлораты, ученые обратились к химическим картам: они дают картину наличия минералов на поверхности планеты по характеру отраженного света. Эти карты составлены на основе снимков, которые сделаны орбитальным исследовательским аппаратом.

Предположив, что аппарат уже обнаружил крупные отложения перхлоратов, ученые написали специальный алгоритм для поиска минимальных, следовых количеств перхлората. И наткнулись на явную ошибку: алгоритм показал, что перхлораты находятся почти везде на Марсе — включая даже те места, где образование солей невозможно.

Если гипотеза об ошибке подтвердится, то большинство мест, где ученые собирались искать марсианскую воду, окажутся сухими и безжизненными. А вероятность существования жизни на Марсе снова окажется нулевой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе обнаружены следы пригодных для жизни водоемов.

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Теги: Марс, вода, вода на Марсе
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