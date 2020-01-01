Марс теряет воду во время пыльных бурь

В двух новых исследованиях ученые обнаружили, что вода вытекает из атмосферы Марса из-за смены сезонов и бурных марсианских штормов.

На Марсе есть вода, но, похоже, она существует либо в ледяных шапках на полюсах планеты, либо в виде газа в тонкой атмосфере планеты. Вода уходит с планеты миллиарды лет с тех пор, как Марс потерял свое магнитное поле (а впоследствии и большую часть воздуха и воды), и два новых исследования показывают, как вода проходит сквозь атмосферу планеты и покидает ее.

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В двух новых исследованиях под руководством Анны Федоровой, научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук, и Жан-Ива Шофре, ученого из Лаборатории наблюдений за атмосферой во Франции, используются данные Европейского космического агентства (ЕКА). Орбитальный аппарат ExoMars, который начал свою основную научную миссию в 2018 году, и орбитальный аппарат ESA Mars Express, которые показывают, что скорость ухода марсианской воды определяется изменением погоды и климата на Марсе и расстоянием планеты от Солнца.

"Атмосфера является связующим звеном между поверхностью и космосом, и она может многое рассказать нам о том, как Марс потерял воду", - заявила Федорова в заявлении ЕКА .

В этих исследованиях команды использовали данные инструмента SPICAM (Спектроскопия для исследования характеристик атмосферы Марса) ExoMars, который наблюдал за атмосферой Марса.

"Мы изучали водяной пар в атмосфере от земли до [62 миль] 100 километров в высоту, область, которую еще не исследовали, за восемь марсианских лет", - сказала Федорова. (Один год на Марсе равен примерно двум земным годам.)

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Исследователи обнаружили, что когда планета находится дальше всего от Солнца, на расстоянии около 400 миллионов км, водяной пар в атмосфере Марса действительно существует только на расстоянии менее 60 км от поверхности планеты. Однако, когда планета находится ближе всего к Солнцу, на расстоянии около 333 миллиона километров, воду можно найти на высоте 90 км над поверхностью.

Когда Марс и Солнце находятся дальше друг от друга, холод заставляет водяной пар на определенной высоте в атмосфере Марса замерзать, но по мере того, как планета становится ближе и теплее, вода может циркулировать дальше. Поскольку водяной пар может распространяться дальше в атмосфере Марса в более теплые сезоны, это также времена, когда планета теряет больше воды.

"Верхние слои атмосферы становятся влажными и насыщенными водой, что объясняет, почему скорость утечки воды увеличивается в течение этого сезона - вода уносится выше, что способствует ее утечке в космос", - добавила Федорова.

Но не только времена года определяют, сколько воды Марса просачивается в космос; Пыльные бури также играют важную роль, как выяснили исследователи. Изучая данные за восемь лет, ученые обнаружили, что за годы, когда Марс испытал глобальные пыльные бури, вода поднималась выше в атмосфере планеты. В эти годы исследователи обнаружили водяной пар на расстоянии более 80 км от поверхности планеты.

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Согласно заявлению ученых, каждые миллиард лет Марс теряет "глобальный двухметровый слой воды".

"Это подтверждает, что пыльные бури, которые, как известно, нагревают и разрушают атмосферу Марса, также доставляют воду на большие высоты", - сказала Федорова. "Благодаря постоянному мониторингу Mars Express, мы смогли проанализировать две последние глобальные пыльные бури, в 2007 и 2018 годах, и сравнить то, что мы обнаружили, с годами без бурь, чтобы определить, как штормы повлияли на утечку воды с Марса".

Тем не менее, согласно заявлению, эта работа не полностью объясняет количество воды, которое Марс потерял за последние 4 миллиарда лет. "Значительное количество, должно быть, когда-то существовало на планете, чтобы объяснить создаваемые водой особенности, которые мы видим", - сказал Чауфрей. "Поскольку не все было потеряно в космосе, наши результаты показывают, что либо эта вода переместилась под землю, либо скорость утечки воды в прошлом была намного выше".

Напомним, ранее сообщалось, что глина в глубоких кратерах может скрывать следы жизни на Марсе.