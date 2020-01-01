Фекалии летучих мышей из глубин ямайской пещеры раскрыли прошлое Земли

Ученые поняли, как менялась диета летучих мышей и как менялся климат.

Возможно, вам неприятно будет смотреть на груду фекалий летучих мышей, собранную за 4300 лет, но группе ученых это просто находка, которая рассказывает о том, как изменились диеты летучих мышей и, следовательно, климатические условия за тысячи лет.

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Эта куча фекалий (также известная как гуано) выше среднего человека (2 метра) записывает историю в прозрачных слоях, очень похожих на отложения под озером.

Анализируя слои во времени, ученые смогли выяснить изменения в рационе летучих мышей, которые населяли эту пещеру на протяжении тысячелетий.

В свою очередь, изменения в питании дают намек на то, какими могли быть климат и окружающая среда в то время, с колебаниями температуры и осадков, влияющими на жизнь животных, а также на виды насекомых и растений, которыми могли питаться летучие мыши.

"Мы изучаем естественные архивы и реконструируем естественные истории, в основном из озерных отложений", - говорит лимнолог Жюль Блейс из Университета Оттавы в Канаде. "Насколько нам известно, это первый раз, когда ученые интерпретируют прошлые диеты летучих мышей".

Особый интерес исследователей вызвали стерины - биохимические маркеры диеты, продуцируемые клетками растений и животных. Эти стерины проходят через пищеварительную систему и могут сохраняться тысячи лет, как это было здесь.

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Был также проведен анализ фекалий летучих мышей, которые в настоящее время проживают в том же месте: в пещере "Дом вдали от дома" на Ямайке, где в настоящее время проживает около 5000 летучих мышей пяти разных видов. Это дало команде основу для работы.

Исследователи обнаружили, что около тысячи лет назад в рационе летучих мышей наблюдался всплеск растительных стеринов, что соответствует средневековому теплому периоду (900–1300 гг. н. э.), Когда считалось, что Америка была особенно засушливой.

Еще один всплеск растительных стеринов был обнаружен примерно в 1350 г. до н.э., во время, известном как минойский теплый период. Более сухие условия обычно усложняют жизнь насекомым, и в это время летучие мыши чаще перекусывали фруктами.

Гуано летучих мышей исследуют послойно Крис Грумс

"Из наших результатов мы сделали вывод, что прошлый климат оказал влияние на летучих мышей", - говорит биолог Лорен Галлант из Университета Оттавы. "Учитывая текущие изменения климата, мы ожидаем увидеть изменения во взаимодействии летучих мышей с окружающей средой. Это может иметь последствия для экосистем".

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Еще одним интересным открытием были изменения в углеродном составе гуано, которые, вероятно, коррелируют с появлением сахарного тростника на Ямайке в 15 веке. Также можно было наблюдать химические признаки человеческой деятельности, такой как ядерные испытания и появление этилированного газа.

Летучие мыши более важны для экосистем, чем вы могли представить: они контролируют популяции насекомых, опыляют цветы и рассеивают семена. Этот пещерный метод - неинвазивный и эффективный способ изучения их рациона и проверки их благополучия на протяжении истории, которая - с правильной грудой гуано - может растянуться на тысячи лет.

Также стоит отметить, что те же методы, используемые здесь, могут быть применены к другим пещерам по всему миру, говорят исследователи, что может быть особенно полезно в районах без озер и нижележащих отложений, которые раскрывают много той же информации о климате над землей.

"Как часть работы, показывающая, что можно делать с фекалиями, это исследование открывает новые возможности", - говорит геолог Майкл Берд из Университета Джеймса Кука в Австралии, который не участвовал в новом исследовании.

"Они действительно расширили набор инструментов, который можно использовать на месторождениях гуано по всему миру".

Напомним, ранее сообщалось, что убийство раскрыли спустя 800 лет благодаря фекалиям.