Геном древнего человека раскрыл тайну межвидового скрещивания

Два новых генетических исследования пролили свет на то, как часто наши предки резвились с неандертальцами.

Археологи проводят раскопки пещеры Бачо Киро в Болгарии, где было обнаружено, что у трех современных человеческих образцов ДНК неандертальца MPI-EVA

Ученые проанализировали геномы 45000-летних человеческих останков, найденных в пещерах в Чехии и Болгарии, включая самый старый из известных геномов современного человека, и обнаружили, что все они имели относительно недавних предков неандертальцев.

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Сегодня современные люди, или Homo sapiens, являются единственным живым видом людей, но так было не всегда - на протяжении сотен тысяч лет мы делили планету с целым семейством родственных видов. Хотя, несомненно, был конфликт, и мы, возможно, даже способствовали исчезновению некоторых видов, мы также иногда очень хорошо ладили.

Генетические исследования давно показали, что современные люди скрещивались с архаичными видами, включая неандертальцев, денисовцев и таинственных "призрачных" видов, которые мы даже не идентифицировали. В результате все неафриканские человеческие популяции имеют до двух процентов неандертальской ДНК в своих геномах, в то время как люди меланезийского, аборигенного австралийского и папуасского происхождения имеют от трех до восьми процентов денисовской ДНК.

Череп, который, по мнению исследователей, представляет собой самый старый из известных геномов современного человека MPI-EVA

Теперь пара новых исследований углубилась в то, когда именно произошло это скрещивание и насколько распространенным оно могло быть. Одно из них исследовало череп женщины по прозвищу Zlatý kůň, найденный в Чехии, а другое исследование проанализировало останки трех человек, найденных в пещере Бачо Киро в Болгарии. Все четыре экземпляра датируются примерно 45 000 лет назад.

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Команды провели генетический анализ костей, чтобы выяснить их происхождение и степень, в которой они внесли гены в современные человеческие популяции. Все пять геномов содержали значительную часть ДНК неандертальцев, и, что любопытно, казалось, что скрещивание произошло относительно недавно в семейных историях.

Когда виды скрещиваются, у ближайшего потомства не только самый высокий уровень ДНК неандертальца, но и эти сегменты оказываются длиннее в геноме. Чем больше поколений вы спускаетесь, без добавления в смесь большего количества этой ДНК, тем короче становятся эти сегменты. Имея это в виду, команды смогли определить, как давно произошло смешение.

"Мы обнаружили, что люди из пещеры Бачо Киро имели более высокий уровень неандертальского происхождения, чем почти все другие древние люди", - говорит Матея Хайдинджак, автор одного из исследований. "Важно отметить, что большая часть этой ДНК неандертальцев состоит из чрезвычайно длинных участков. Это показывает, что у этих людей были предки неандертальцев примерно в пяти-семи поколениях в своих генеалогических древах".

Современные коренные зубы человека найдены в пещере Бачо Киро в Болгарии MPI-EVA

Между тем было обнаружено, что Zlatý kůň была удалена от своих неандертальских предков примерно на 2000 лет - по большому счету, это все еще не так давно. Судя по длине сегментов неандертальца, исследователи считают, что она представляет собой самый старый из известных геномов современного человека, обнаруженный на сегодняшний день.

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Ученые также смогли узнать больше о потомках этих людей, и, что любопытно, никто из них, похоже, не внес генетический вклад в местное европейское население. Было обнаружено, что три человека из пещеры Бачо Киро более тесно связаны с древним и современным населением Восточной Азии и Америки, чем с европейцами. Было также обнаружено, что Zlatý kůň не имеет какой-либо генетической преемственности с современными человеческими популяциями в Европе примерно 40 000 лет назад.

Подобные исследования могут помочь нам разгадать загадку миграции и эволюции древних людей. В предыдущей работе даже удалось идентифицировать гибрид первого поколения между неандертальцем и денисовцем.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли без помощи людей.