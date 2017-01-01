Неандертальцы вымерли без помощи людей

Причиной исчезновения неандертальцев назвали их самоизоляцию.

Неандертальцы долгое время жили на территории современной Европы, пока очередная волна миграции не привела сюда новый вид людей – Homo sapiens. Это случилось около 60 тыс. лет назад, и какое-то время те и другие существовали бок о бок, и даже успешно скрещивались – до тех пор, пока неандертальцы не исчезли около 40 тыс. лет назад. Одна из гипотез исчезновения неандертальцев – что они не выдержали конкуренции со стороны человека разумного, и что человек разумный мог их не только косвенно вытеснять с мест обитания, но и прямо истреблять.

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С другой стороны, как говорится в недавней статье в PLoS ONE, неандертальцы могли исчезнуть без посторонней помощи. Археологические и генетические данные говорят о том, что ко времени H. sapiens неандертальцы жили не очень большими популяциями, от 5 тыс. до 70 тыс. человек в каждой. Общее их число в Европе могло быть велико, но эти маленькие популяции не пересекались друг с другом. Тут нужно вспомнить, чем опасен маленький размер популяции. В силу ограниченного числа брачных партнёров возможность выбора невелика. Тогда какие-то не очень хорошие варианты генов (которые всегда появляются в ходе естественных мутаций) не будут вымываться из популяции, а будут переходить из поколения в поколение. Это не обязательно какие-то смертельные варианты генов; они просто могут уменьшать приспосабливаемость к меняющимся условиям. При более-менее стабильной жизни такие гены никак не повредят виду, но стабильность в живой природе долго никогда не сохраняется – особенно, если смотреть в эволюционно значимых масштабах, то есть на протяжении тысяч и десятков тысяч лет.

Кроме того, небольшая численность популяции означает, что генетическое разнообразие в ней вообще невелико, а значит, у неё очень немного инструментов, чтобы приспосабливаться к меняющейся среде. Ситуацию мог бы спасти контакт с другой популяцией, но неандертальцы, судя по всему, жили изолированно.

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Малое число особей в популяции может приводить и к другим неприятностям – например, может просто не хватать взрослых особей, чтобы защитить молодых от опасностей и обеспечить их едой; иными словами, всё меньше и меньше неандертальцев имело шанс дорасти до возраста, когда они могли позаботиться о себе сами. В таком случае колебания численности популяций – например, из-за эпидемий или голодного года – оказывались для неандертальцев особенно чувствительными.

Авторы работы построили модель, которая показала, что если учесть всё вышесказанное, изолированные популяции неандертальцев числом от 5000 до 70 000 легко могли вымереть сами всего лишь за несколько тысячелетий. Человек разумный мог ускорить их вымирание, но ускорить – не значит быть причиной.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли из-за снижения рождаемости.