Миллиардерам предложат покататься на атомной яхте ради спасения климата

Эксперты по климату и исследователи будут встречаться с миллиардерами, чтобы повысить осведомленность об окружающей среде.

Яхиа с ядерной установкой, полная ученых, активистов и миллиардеров, путешествующих по миру и исследующих состояние Мирового океана. Это мечта предпринимателя Аарона Оливеры, который считает, что новое судно поможет повысить осведомленность об окружающей среде.

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Корабль, получивший название Earth 300, был спроектирован специалистом по суперяхтам Айвеном Саласом Джефферсоном. Почти 300 метров в длину и 60 метров в высоту, он сможет вместить 425 человек. Большинство из них будут сотрудниками, учеными и студентами, путешествующими бесплатно. Горстка богатых туристов, проживающих в роскошных люксах, заплатит по 3 миллиона долларов за 10-дневное путешествие, что поможет сделать предприятие прибыльным.

На обеде в Сингапуре Оливера быстро и с энтузиазмом рассказал о своей мечте, назвав имена предпринимателей и политиков, смешанные с эмоциональными фразами о сохранении окружающей среды, вдохновении молодежи и развитии науки. Он хочет, чтобы Earth 300 стала глобальной архитектурной иконой, которая побуждает людей более серьезно задумываться о климате. Модернистский дизайн, чистые линии, консольная смотровая площадка и 13-этажная стеклянная «научная сфера» должны вызывать трепет.

"Мы хотели, чтобы сфера вдохновляла всех, кто смотрит на нее, спасать планету", - сказал Оливера в ресторане, который когда-то был билетной кассой для паромов на отдаленные острова Сингапура. "Представьте, если бы мы могли построить объект, который вдохновил бы людей по всей планете". Он называет корабль "Эйфелевой башней нашего поколения".

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Но предстоит еще долгий путь к тому, чтобы лодка стала реальностью. Потребовалось шесть лет и 5 миллионов долларов, чтобы добраться до этой точки, когда конструкция достаточно продвинута, чтобы ее можно было отправить на верфи для расчета стоимости строительства. Оливера сказал, что группа рассматривает судостроительные верфи в Европе и Южной Корее. По оценкам руководителей Earth 300, общая стоимость проекта составит от 500 до 700 миллионов долларов.

Проект атомной яхты bloomberg

Частью высокой цены будет атомная электростанция с нулевым уровнем выбросов от британской Core Power, которая разрабатывает судовой реактор на расплавленных солях. Этой технологией руководит американская ядерная компания TerraPower, основанная Биллом Гейтсом.

Поскольку запуск корабля запланирован на 2025 год, а сертификация реактора не ожидается в ближайшие пять-семь лет, судно, вероятно, первоначально будет работать на синтетическом зеленом топливе. Атомная силовая установка также может создать проблемы для таких стран, как Новая Зеландия, которая запретила причаливание кораблей с ядерными двигателями с 1984 года.

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Оливера хочет, чтобы первым рейсом судна было кругосветное плавание вокруг Антарктиды, а затем - арктический вояж. По его словам, корабль будет спроектирован для работы в течение 300 дней в году, принося около 100 миллионов долларов от богатых экотуристов, с дополнительным доходом от проведения мероприятий или съемок фильмов.

Те, кто заплатит за 10 роскошных люксов с отдельными балконами, также получат размещение личного персонала в отдельных каютах. Еще 10 люксов будут предоставлены тем, кого Оливера называет очень интересными людьми - людям из всех слоев общества, которые привнесут в путешествие уникальный опыт или знания.

Оливера предполагает пригласить артистов, исследователей и студентов провести время на корабле, пообщаться с миллиардерами, но заплатить меньшую плату или даже отправиться в путешествие бесплатно.

Вместе с ними в 22 лабораториях будут работать около 160 ученых, которые будут проводить исследования и собирать данные с помощью корабельного оборудования и тысяч встроенных датчиков, включая то, что может стать первым коммерческим квантовым компьютером, работающим в океане. Оливера сказал, что проект будет с открытым исходным кодом, а информация и средства обработки будут использоваться совместно с другими исследовательскими центрами по климату во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что создана первая в мире яхта-крабмаран на солнечной энергии.