Создана первая в мире яхта-крабмаран на солнечной энергии

Суперяхта стоит почти 30 млн долларов.

Известная итальянская яхтенная фирма Lazzarini представила проекты амфибии "крабмаран" на солнечной энергии, и, по мнению студии, он будет первым в мире. Поразительная суперяхта длиной 25 м, получившая название Pagurus, сочетает в себе солнечные технологии и инновационный дизайн. Первоначально задуманное для использования в военных целях, это уникальное судно теперь предлагается частному сектору по ошеломляющей цене в 24 миллиона евро (29 134 800 долларов США).

Термин "крабмаран" возник в результате первого мозгового штурма фирмы, объединив слова "краб" и "катамаран".

"Позже мы решили назвать его Pagurus - латинское слово, обозначающее краб", - сообщает дизайн-студия Lazzarini. "Pagurus - это наш третий проект, вдохновленный крабом, который подчеркивается не только в его форме катамарана, но и в его функциях; тот факт, что он может передвигаться по песку, как краб".

Проект яхты Lazzarini Design Studio

Pagurus может вместить до восьми гостей и четырех членов экипажа, включая три спальни, гостиную, кухню и ванную комнату. Яхта построена со сдвоенными стальными корпусами, каждый из которых может быть настроен для удовлетворения различных требований дизайна интерьера. Его жилые помещения разделены на два корпуса, которые соединены между собой стальным мостом и башней. Стальной мост используется для усиления основного корпуса судна.

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Кроме того, в центральной части яхты находится крановая платформа, соединенная с четырьмя электрическими лебедками. Эта функция позволяет загружать и выгружать различные предметы, в том числе внедорожник. Его также можно превратить в гостиную или обеденную зону на открытом воздухе.

Pagurus оборудован двухвинтовым кормовым приводом в сочетании с двумя дизельными двигателями мощностью 890 л.с., обеспечивающими расчетную максимальную скорость 24 узла (44 км / ч). Двухвинтовые цилиндры со стальными винтами расположены в погружаемой части корпуса и имеют винтовые спиральные фланцы, напоминающие резьбу винта. Каждый винт имеет длину 6,5 метра (21,3 фута) и диаметр 1,2 метра (3,9 фута). Эти вращающиеся цилиндры связаны с трансмиссией и могут вырабатывать энергию для подзарядки батарей яхты во время круиза.

"Цилиндры способны создавать движение в воде (5 узлов) и одновременно энергию", - объясняет Лаццарини.

Проект яхты Lazzarini Design Studio

Судно также спроектировано для оснащения солнечными батареями на верхних поверхностях яхты, которые, по оценкам, могут аккумулировать 10 кВт в час. Солнечная система соединена с шестью батареями на 360 В - каждая мощностью 40 кВт - обеспечивая расчетную автономность примерно от шести до семи часов при скорости 4 узла (7 км / ч или 5 миль в час) в полностью электрическом режиме.

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"Мы также рассматриваем вариант паруса с некоторыми улучшениями для снижения веса", - сообщает студия. "В настоящее время солнечные системы могут гарантировать хорошую автономность на очень легких судах, однако для достижения хороших характеристик нам необходимо иметь более высокий тоннаж, и поэтому мы по-прежнему полагаемся на двигатели, работающие на топливе. Тем не менее, двигатели, доступные на рынке сегодня, предлагают некоторые интересные возможности для гибридизации: каждые восемь часов дизельной навигации мы можем генерировать два часа круиза на электричестве".

Когда Pagurus достигает земли, вращающиеся цилиндры опускаются вниз примерно на 60 см, тем самым превращая катамаран в транспортное средство-амфибию, способное перемещаться по песку или грязи с максимальной скоростью 35 км в час. На суше и во избежание повреждений корпуса яхта оснащена стальным защитным бампером.

Проект яхты Lazzarini Design Studio

"Pagurus объединяет инновационный автомобильный дизайн с морским дизайном, чтобы создать самый первый в истории катамаран-амфибию", - говорит Лаццарини.

Pagurus может быть построен по запросу по стартовой цене 6 580 000 евро (около 7 987 791 доллар США) за карбоновую версию с двойным реактивным приводом. Цена подскакивает до 24 млн евро (29 134 800 долларов США) за версию-амфибию Crabmaran.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы построили уникальную яхту-звездолет.